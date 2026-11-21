Archivo - Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona - Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que "no" le preocupa lo que haga el Real Madrid, ya que tienen "tres puntos más" que el conjunto blanco en la clasificación de LaLiga EA Sports, una ventaja que tratarán de defender este domingo ante el Villarreal, además de afirmar que su opinión sobre la decisión de Raphinha de permanecer en Brasil a pesar de estar sancionado con su selección "no es importante".

"El Real Madrid, el Atlético, el Betis... están jugando una fantástica temporada. LaLiga es muy fuerte. Por no hablar del Villarreal, que es un gran equipo, Iñigo es un entrenador increíble; es un entrenador muy joven, pero con un futuro maravilloso. El partido contra el Real Madrid está en el pasado. No me preocupa el Real Madrid, porque ahora tenemos tres puntos más, y queremos defender nuestra posición. No me importa qué piensen, no me importa lo que hagan", declaró en rueda de prensa.

Además, restó importancia al hecho de jugar este domingo ante un rival peligroso y afrontar un viaje largo la próxima semana a Bakú. "Es parte de nuestro trabajo, y también un privilegio. Estamos jugando la Liga de Campeones y luchamos por el título tanto en LaLiga como en la Champions. Por supuesto que hay presión, pero es nuestro trabajo. El ambiente que tenemos en el equipo es increíble y quiero mantenerlo. Es importante ganar, por supuesto, pero estamos en un buen momento y tenemos que manejarlo", expresó.

En otro orden de cosas, no quiso opinar de la decisión de Raphinha de permanecer una semana en Brasil a pesar de estar sancionado para el segundo partido con su selección. "Hablé con él, es mi jugador. Tengo mi opinión, pero no es importante, porque lo decidieron así y yo lo acepto. Raphinha es un jugador muy importante para su selección y yo lo acepto. Cuando está aquí, da el 100%, como lo hizo esta temporada. Está relajado y listo para el próximo partido", indicó.

En cambio, se mostró satisfecho de la decisión de Luis de la Fuente de permitir que Lamine Yamal descansase ante la República Checa. "Estaba clara la razón por la que no jugó el primer partido, todo estaba confirmado con el seleccionador. Estoy contento con esto. Estaba listo para el segundo partido y jugó a un nivel increíble. Estoy muy contento con él", afirmó.

El preparador alemán también señaló que deben tener cuidado con Rodri Hernández. "Tenemos que ver día a día, porque en la última temporada con el Manchester City tuvo una lesión similar. Hablé con él esta mañana y hay que cuidarle. No es la misma lesión, no es tan grave. En el entrenamiento se le vio muy bien", manifestó. "Todo el mundo puede mejorar, incluso él", continuó.

Por otra parte, desveló los problemas físicos de Pau Cubarsí y anunció que será suplente. "Cubarsí también tuvo algunos problemas en la selección y tenemos que cuidarlo, aunque no es nada grave, mañana estará en el banquillo y luego veremos lo que pasa y si viaja a Bakú. Jules -Koundé- y Eric -Garcia- están de vuelta y estoy feliz por esto. Cuando ves en Europa, los clubes de las grandes ligas tienen todos los mismos problemas, y es sobre todo por la carga de partidos", dijo. "Cubarsí ha jugado una temporada increíble, también la temporada pasada, en el Mundial, tuvo muchos minutos, muchos partidos y tiene 19 años. Ahora es el momento de cuidarlo", insistió.

También habló de los nuevos problemas del danés Andreas Christensen. "Aún no sé mi plan. Es algo que no esperaba, Andreas estaba en un buen momento, por eso decidió no ir con su selección, porque quería entrenar aquí, y creo que fue la decisión correcta. Estará fuera por dos partidos", aclaró. "Tenemos que ayudarle. Él está muy decepcionado. Cuando está bien, es uno de los mejores centrales. Le apoyamos y también tenemos que ayudarle a mejorar un poco físicamente", añadió.

Además, no descartó la posibilidad de que Frenkie de Jong juegue de lateral. "Veremos. Estoy muy contento con Frenkie. Está de vuelta, sintió unas pequeñas molestias, pero está disponible para mañana", expuso.

"En otros equipos también pasa esto. Estamos en el Barça y el objetivo es ganar cada competición. Tenemos un buen equipo y tenemos que manejarlo. Tenemos nueve partidos y es importante tener a cada jugador listo para jugar. Creo que en los próximos días se incorporarán más jugadores. Rodri volverá, pero Andreas tampoco está muy lejos. Dani Olmo está de vuelta, esto también es una buena noticia. Tengo que manejar estos minutos hablando con ellos. Siempre hablo con los jugadores sobre cómo se sienten", finalizó.