Flick, con Pep Guardiola y Johan Cruyff en la mira

Archivo - El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante un partido de Liga. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, afronta su tercera temporada al frente del conjunto blaugrana con el reto de conseguir sumar su tercera Liga consecutiva, algo que solo han conseguido en la historia 'culer' el neerlandés Johan Cruyff y el catalán Pep Guardiola.

Hace dos veranos desde que Flick aterrizó en el fútbol español para dirigir a un FC Barcelona inmerso en plena reconstrucción post Messi. El alemán era el hombre elegido por Joan Laporta para sustituir a Xavi Hernández en el banquillo del Camp Nou con el objetivo de dar un salto de calidad a una plantilla joven plagada de talento emergente. Y la apuesta no pudo salir mejor.

En sus primeras dos temporadas, el FC Barcelona de Flick ha dominado el fútbol nacional a su antojo, dejándose apenas una Copa del Rey en el camino de los seis títulos nacionales que ha disputado --dos ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey--. Una hegemonía que quiere prolongar un curso más en la presente, que arrancará el próximo fin de semana.

No lo tendrá fácil, con el Real Madrid 2.0 de José Mourinho como rival. Los blancos se han reforzado en uno de los veranos más activos de los últimos años para la entidad con el objetivo de poner fin a la racha de triunfo y logros 'culer'. Sin embargo, la ambición del conjunto catalán no parece haber bajado un ápice, viendo en el horizonte la posibilidad de equipararse a algunos de los Barças más dominadores de la historia.

Sólo Real Madrid y FC Barcelona han conseguido encadenar tres o más títulos de Liga a lo largo de los casi 100 de historia de la competición, siendo el blaugrana el último en hacerlo ya hace más de una década. El conjunto madrileño lo consiguió hasta en cuatro ocasiones --de 1961 a 1965 (5), de 1967 a 1969 (3), del 1978 a 1980 (3) y del 1986 a 1990 (5)--, mientras que el catalán lo logró dos veces --de 1991 a 1994 (4) y de 2009 a 2011 (3)--.

Así, si el Barça es capaz de levantar por tercera temporada consecutiva la Liga se uniría a esta selecta nómina de equipos, mientras que en términos de banquillo, Hansi Flick se colocaría como el segundo entrenador más laureado del club en campeonatos ligueros con tres títulos, igualado con Pep Guardiola y a uno de Johan Cruyff. Además, igualaría al de Sampedor como los únicos que han ganado el título liguero en sus tres primeras temporadas.

Y es que la lista de entrenadores que han conseguido ganar tres ligas consecutivas, más allá del FC Barcelona, también está reservada para un pequeño grupo de privilegiados. A los dos anteriormente mencionados solo se le suman los nombres de Miguel Muñoz (5) y Leo Beenhakker (3), que lo hicieron con el Real Madrid, elevando el nombre de Hansi Flick como uno de los entrenadores más importantes en la historia de la Liga. Además, se convertiría en tercer entrenador extranjero con más títulos, por detrás del mencionado Cruyff (4) y Helenio Herrera (4).