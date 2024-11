Flick: "Tenemos que cuidar a Lamine Yamal"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que deben "cuidar" a Lamine Yamal después de que jugase "muchos partidos en las últimas semanas" y no ha confirmado su presencia en el partido del domingo ante la Real Sociedad en el Reale Arena, y ha afirmado que la clave de los últimos encuentros es que han sabido trabajar "durante más de 90 minutos juntos como equipo".

"Pau -Cubarsí- creo que sí puede estar, ha entrenado con nosotros durante toda la sesión. Lamine -Yamal- ha estado dentro haciendo entreno de fuerza específico; ha jugado muchos partidos en las últimas semanas, así que tenemos que cuidarlo y ver cómo está mañana. Dani -Olmo- se sentía un poco mal, un poco incómodo durante la noche; esta mañana está un poco mejor, lo están tratando médicamente. Creo que estará listo para mañana", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, también explicó por qué el viernes dio día libre a los jugadores. "A veces hay que mirar un poco a tu alrededor, ver a los jugadores, la cara que ponen, cómo se sienten, mirarlos bien, y puedes ver cosas. Normalmente nos gusta entrenar siempre, pero creo que el segundo entrenamiento después del partido no es tanto, así que tampoco perdemos mucho. A veces está bien refrescar un poco la mente, y es lo que pudieron hacer ayer", expuso.

Por otra parte, el técnico alemán advirtió que no deben confiarse por la buena racha que atraviesan y advirtió del peligro de los donostiarras. "Llevamos seis partidos, seis victorias, pero, aunque lo estemos haciendo muy bien hasta ahora, La Real Sociedad es difícil. Es un equipo que me gusta mucho cómo juega, tiene un gran equipo técnico y es muy inteligente. Mañana va a ser un buen partido", señaló.

"Cada partido es distinto, siempre se pone el contador a cero. Contra el Barça siempre es un partido distinto, todo el estadio va a estar apoyándoles y va a haber un gran ambiente. Saben cómo presionar y para nosotros es importante jugar con confianza, tener posesión de la pelota, eso es lo que necesitamos. Queremos seguir nuestra idea de juego tanto con pelota como sin pelota. Solemos tener mucha posesión y es importante en este caso tener posesión y correr para recuperarla rápido", prosiguió sobre los 'txuri urdin'.

Además, Flick reconoció que hay "muchas cosas" con las que está "satisfecho". "Cuando vemos el último partido en Belgrado vemos lo que queremos, lo que pedimos a los jugadores, que acaben como equipo; cuando miras el partido del Espanyol, la segunda parte no fue buena porque no acabamos como equipo. En Belgrado estuvimos los 90 minutos jugando activos como equipo, y eso es algo que valoro mucho. Trabajamos para jueguen y defiendan como unidad. A veces es más fácil jugar unido cuando tienes la pelota, pero en defensa no es tan sencillo y es más importante seguir unidos. Lo hacen muy bien, tienen muy buena conexión, y es lo que necesitamos tanto en ataque como en defensa", analizó.

"Vamos paso a paso, partido a partido, y esa es la clave. No miramos atrás salvo para analizarlo, nos centramos sobre todo en el próximo partido. Todo el mundo está centrado en eso, no lo que han hecho muy bien en los seis últimos partidos, sino en el próximo partido. El de la Real Sociedad va a ser un partido duro y es importante que nos centremos al 100%", continuó. "Tenemos que trabajar durante más de 90 minutos juntos como equipo, y es lo que vamos a hacer", recalcó.

"NO ES JUSTO COMPARAR MI TRABAJO CON EL DE XAVI"

En otro orden de cosas, Flick no quiso entrar en comparaciones con el trabajo realizado por Xavi las anteriores temporadas. "Comparar mi trabajo con el de Xavi no creo que sea justo, son dos situaciones totalmente distintas. Tengo mucho respeto por Xavi, porque fue un gran jugador y es también un gran entrenador, pero ahora estoy yo aquí. Por supuesto, la cantera le dio la posibilidad de jugar a los jóvenes, de empezar su carrera en el primer equipo y también es mérito suyo, claro, porque les dio la oportunidad de jugar. Yo sigo esa línea", subrayó.

Además, desveló por qué impone multas por falta de puntualidad a los jugadores de la plantilla. "Es una norma, se trata de respeto, de respetar al equipo. Si llegas cinco minutos tarde, los otros tienen que esperarte, y eso es una falta de respeto", insistió.

También se mostró a favor de la renovación de Iñigo Martínez. "Su rendimiento es genial y es un líder. Es un equipo muy joven el que tenemos, así que es importante disponer de jugadores experimentados, y los tenemos con él. Lo del contrato no es mi trabajo; si eso funciona, el contrato se renovará, sería lo normal. El rendimiento que está teniendo es increíble y es un jugador importante para nosotros", indicó.

Por último, Flick, que aseguró que intentarán que Frenkie de Jong "juegue 90 minutos", alabó también el estado de forma de Robert Lewandowski. "Está en forma al 100%, está en muy buena forma. Algo que me impresiona mucho es su rendimiento en defensa, está ayudando mucho al equipo y no creo que tenga que darle más descanso ahora mismo", concluyó.