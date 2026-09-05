Flick: "Ya veremos al final de temporada si este equipo es mejor que el resto, pero la calidad es top"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado que "la calidad es top" entre sus pupilos, pero matizando que "al final de temporada" se verá "si este equipo es mejor que el resto" en comparación propia con cursos anteriores y también comparándose con otros aspirantes a conquistar LaLiga EA Sports u otros títulos.

"Siempre digo lo mismo. La calidad que veo en los entrenamientos es impresionante, es realmente buena. Se trata de cómo presionamos, cómo pasamos el balón, cómo jugamos al fútbol en los entrenamientos, cómo competimos en cada partido, en cada posición, en cada rondo, etc. Es al más alto nivel. Pero al final, lo importante es que ganemos los partidos y que ganemos títulos aquí en Barcelona. Así que ya veremos al final de temporada si este equipo es mejor que el resto, pero la calidad es top", declaró Flick este sábado en rueda de prensa.

"Lamine ha sufrido un golpe y tenía algo [de dolor], así que hemos decidido que entrenase por separado. Tras el entrenamiento ha dicho que todo va bien y que esperaba poder viajar y jugar mañana", comentó el técnico alemán sobre la situación de Lamine Yamal, confirmando que sí integrará la expedición culé para enfrentarse en Liga al Valencia CF.

"Para mañana tenemos que esperar, no puedo decirlo hoy, así que tengo que esperar a ver cómo va y también puede que tengamos que decidir si es mejor que descanse o que empiece desde el principio. Hablaré con él y lo decidiremos. Pero Lamine es un jugador que quiere jugar al fútbol, no es un jugador al que solo le guste correr, ni por separado", apostilló.

"Para mí fue importante su primer partido en casa, cuando jugó 90 minutos, porque después también se pudo ver su estado de ánimo. Todo fue mucho mejor y se sintió más como si hubiera alcanzado el nivel que necesita. Especialmente en el último partido estuvo realmente bien", repitió sobre el rol de Lamine en la victoria por 5-2 contra el Rayo.

Esa goleada animó a un Barça que, si gana a los 'ches', se alejarían un poco del Real Madrid en la zna alta de la tabla liguera debido a la reciente derrota merengue por 1-0 frente al Betis. "Ayer el Real Madrid también jugó bien. Creo que tuvieron ocasiones muy claras y al final así es el fútbol, siempre puede ocurrir esto. Para nosotros es importante que nos centremos en nosotros mismos", reflexionó Flick al respecto.

"Queremos jugar a nuestro estilo, como queremos jugar. Todos tenemos que estar convencidos al 100%. Y claro, mañana será muy duro, jugamos a las 16:15 y será muy difícil, pero al final no hay excusas. Tenemos que estar bien preparados, pero por supuesto que queremos ganar. Y ahí no es fácil", aludió al candente Estadio de Mestalla.

Luego elogió al recién fichado Gabriel Jesus. "He disfrutado mucho lo que he visto en su último entrenamiento. Claro que no está al 100%, pero está listo para jugar algunos minutos. Le daré muchas opciones al equipo para mañana, sobre todo en la segunda parte. Veremos cómo funciona, cómo se desarrolla el partido y luego decidiremos. Pero creo que está listo. Me gusta mucho cómo está jugando al fútbol, con mucha tranquilidad con el balón y también de cara a portería. Es bueno verlo así", opinó.

Así, definió a su plantilla como "un equipo de liderazgo" y admitió estar "contento" por la elección de los capitanes porque es algo "muy importante". "En este momento todo va bien, pero tal vez tengamos algunos malos momentos y debamos hablarlo, y necesito, especialmente en esta temporada, a cada jugador que también asuma responsabilidad", dijo.

"Puedo ver que la calidad está ahí, pero también la actitud, la mentalidad, etc. Es genial ver esto en cada entrenamiento. Creo que también en el gimnasio tenemos una gran actitud, un gran ambiente. Todos están concentrados. Así que esto es importante. Es importante entrenar todos los días, mejorar cada día, como siempre he dicho. Y para mí es importante ver esto y que todos vayan por ese camino", reiteró Flick.

Por otra parte, le preguntaron por la labor de Deco en el mercado de fichajes. "Lo decidimos juntos y estoy muy contento con esta situación, por supuesto. Después de que algunos jugadores se marchasen, también teníamos que fichar a otros, así que es normal. Para mí, no es fácil estar con jugadores que se están formando en esta situación", indicó.

En concreto, aludió a las salidas del central uruguayo Ronald Araujo y del centrocampista español Marc Casadó. "Sé que todos los jugadores de La Masia sueñan con jugar en el Barça y eso es normal. Pero al final, también tenemos que ser honestos con cada jugador", concluyó Flick.