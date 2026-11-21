1136088.1.260.149.20261121122513 Archivo - Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la Asamblea General Ordinaria de 2025. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este sábado que "los mejores partidos" de las competiciones de clubes de la UEFA se verán gratis en la India a partir de la próxima temporada, al mismo tiempo que avanzó que el club "está trabajando" para volver a la Asociación de Clubes Europeos, la EFC.

"A partir de la próxima temporada los mejores partidos de las competiciones de clubes de UEFA se podrán ver gratis en la India", anunció el dirigente durante la Asamblea General Ordinaria del club, en la que avanzó que será posible gracias a "la primera plataforma de 'streaming' que permita a los clubes conectar directamente con sus aficionados".

Así, se probará un "nuevo modelo de distribución" para, si funciona, "extenderlo a más países". "Y no hablamos de un país cualquiera, sino del más poblado del mundo, con cerca de 1.500 millones de habitantes. Es además uno de los países más jóvenes del mundo, donde el fútbol tiene todavía un recorrido enorme y donde Real Madrid tiene millones y millones de aficionados", aplaudió.

"Imagínense un chico de 15 años en Bombay viendo los partidos de Real Madrid como y cuando puede, muchas veces en una página pirata y con mala calidad de imagen. Pasará a verlos gratis, legalmente y con la mejor calidad posible. Por primera vez, su club sabrá que existe. Podremos hablarle directamente, ofrecerle contenidos exclusivos de sus ídolos, felicitarle el día de su cumpleaños, invitarle a formar parte de nuestro programa madridista y, quién sabe, quizá algún día recibirle en el Bernabéu", agregó.

Y es que será posible "a través de una nueva alianza llamada UC3, formada por los clubes de la antigua ECA, la EFC, y la propia UEFA". "Pondremos en marcha una nueva plataforma con dos objetivos muy claros, que el fútbol llegue a todos los rincones del mundo de manera accesible y que los clubes puedan conectar directamente con sus aficionados en cualquier lugar en todo momento. Esto no es bueno sólo para el Real Madrid, es bueno para todos los clubes, grandes y pequeños, es bueno para los aficionados y es bueno para el fútbol", explicó.

"El caso es que un madridista de Yacarta, en Lagos o en San Paulo, puede llevar 20 años comprando nuestra camiseta, viendo nuestros partidos de madrugada y siguiendo cada noticia del club. Siente los colores del Real Madrid con la misma pasión que cualquiera de nosotros y para el Real Madrid sigue siendo un completo desconocido. Eso no es normal y se va a acabar. Estamos trabajando en un nuevo programa de fidelización que nos va a permitir reconocer a cada aficionado cada vez que se relacione con nuestro club, queremos establecer con los madridistas de todo el mundo una relación directa, permanente y personalizada. Funcionará con un sistema de puntos y ventajas, como en las aerolíneas. Cuanto más se utiliza, más ventajas ofrece", relató.

Así, Pérez anunció también que el Real Madrid "está trabajando" para volver tanto a la EFC, la antigua ECA, como a los comités de la UEFA. "Volveremos a la EFC de la que fuimos socios fundadores para impulsar desde dentro todas estas transformaciones que son tan grandes y que llevamos tantos años intentando realizarlas. No tengan ninguna duda de que nuestro trabajo por el fútbol europeo de clubes de la mano de la UEFA y de la EFC dará grandes resultados", aseguró.

"Quiero dar las gracias a dos personas fundamentales para hacer posible este acuerdo, Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la EFC y del PSG, y Todd Boehly, propietario del Chelsea. Ellos nos han permitido tener los puntos necesarios cuando parecía imposible. Y quiero también dar las gracias al presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, por su disposición a dialogar y a buscar un acuerdo. Hemos tenido diferencias importantes, nunca las hemos ocultado, pero siempre hemos mandado respeto y los dos hemos sabido poner por delante el interés general del fútbol.

Pérez aseguró que este acuerdo llega después del proceso de la Superliga, que no arrancaron "para enmarcar sentencias judiciales, sino para ponerlas en práctica". "Hoy puedo decirles con enorme satisfacción que así lo estamos haciendo, precisamente porque ganamos en España y en la Unión Europea porque teníamos la razón y la justicia de nuestro lado, pudimos sentarnos a negociar para llegar a un buen acuerdo, no desde la debilidad, sino desde la fuerza de la razón", dijo.

Además, recordó el proceso electoral que se inició el pasado mes de mayo y que culminó en la reelección de Florentino Pérez en su octavo mandato, y advirtió de que los socios serán "sólo los únicos dueños del club". "Tenemos una condición única y exclusiva que no puede comparar con ninguna otra forma de vincular con el Real Madrid y seguiremos siendo como propietarios, ocupando siempre un lugar que es suyo", agregó.

"Durante muchos meses se había creado en torno al Real Madrid un ambiente muy hostil, excesivamente hostil. Se publicaban muchísimas noticias falsas casi a diario, se fabricaban relatos para hacer creer que el Real Madrid estaba dividido, que los socios ya no confiaban en el club y que había que cambiarlo todo. Y si bien es cierto que siempre se han inventado noticias falsas sobre el club, lo vivido estos últimos meses especialmente de ciertos medios de comunicación superó todos los límites", dijo.

Pérez volvió a hablar de "una campaña orquestada" desde los medios de comunicación, que tenía el objetivo de "dividir y desestabilizar el club para finalmente intentar tomar su control". "Mientras tenga el honor de ser el presidente de este club, nunca permitiré que nadie lo instrumentalice para sus propios intereses, para que nadie se sirva de Real Madrid y anteponga sus intereses personales a los del club. El destino de Real Madrid solo van a decidir siempre sus socios, siempre ha sido así y siempre será de los socios", repitió.

"Lo que no lograron en las urnas no lo van a conseguir con bulos en los medios de comunicación. El Real Madrid es de sus socios y sus socios ya han decidido el proyecto que quieren para los próximos cuatro años. Los socios han pedido un Real Madrid que siga liderando el fútbol mundial, un Real Madrid más cerca que nunca de sus aficionados y un Real Madrid capaz de protegerse de quienes quieren controlarlo para sus propios intereses", zanjó.