Florentino Pérez: "El fútbol es de todos, por eso la Superliga es hoy más necesaria que nunca"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, insistió este sábado en que el fútbol "no es monopolio de nadie, porque es de todos", por lo que cree que "a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca", para "mejorar, modernizar y fortalecer las competiciones europeas".

"El fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes a todos los niveles, tanto en España como en Europa. La situación es muy grave, como vengo advirtiendo estos últimos años. O reaccionamos ya y cambiamos el rumbo o el fútbol no sobrevivirá, al menos como lo conocemos ahora", advirtió Pérez durante la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid.

El máximo mandatario de la entidad merengue aseguró, refiriéndose a Aleksander Ceferin y Javier Tebas, que "el principal problema es que hay una serie de gestores que actúan sin pensar en los aficionados". "Nosotros vamos a seguir trabajando para que el fútbol pueda volver a ilusionar al mayor número de aficionados en todo el mundo", dijo.

"El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el fútbol español no es propiedad del presidente de LaLiga, no es monopolio de nadie, porque el fútbol es de todos. Por esos motivos, a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. Su objetivo es muy claro: ofrecer la mejor competición de clubes posible", manifestó el presidente del Real Madrid sobre el proyecto de nueva competición que lidera.

Para Florentino Pérez, "son los clubes los que deben controlar su propio destino", antes de pedir el "máximo respeto" a las normas del 'Fair Play' Financiero, "reglas que muchos clubes sin límite de dinero incumplen ahora sin que nadie haga nada al respecto y sin consecuencia alguna".

"Son cada vez más los clubes que pierden cientos de millones de euros cada año, esto no puede ser una situación estable que se mantenga en el tiempo por mucho dinero que tengan sus propietarios. Necesitamos estructuras de gobierno corporativo transparentes y modernas a la altura del siglo XXI y sometidas a los principios y leyes de la Unión Europea. Nadie que ame el fútbol debería estar en contra de estos objetivos", defendió.

Además, lamentó las "campañas constantes de desinformación y manipulación" contra la Superliga. "Han llegado a asegurar que nos queremos ir de las ligas nacionales, y todo el mundo sabe que eso es falso, porque sería una competición perfectamente compatible con las competiciones nacionales y con sus calendarios", agregó.

"La Superliga tiene como único y principal objetivo mejorar, modernizar y fortalecer las competiciones europeas, por supuesto sin privilegios, sin que nadie esté excluido, porque será una competición plenamente meritocrática. Sin embargo, nos encontramos con que los gestores de la UEFA van en la dirección contraria", afirmó tajante Florentino Pérez.