Florentino Pérez: "Sergio, serás siempre el hombre de 'la Décima'"

El presidente del Real Madrid impone la insignia de oro y brillantes al capitán blanco en su despedida tras 16 temporadas

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó que el capitán Sergio Ramos será una de las "grandes leyendas" y que siempre será "el hombre de la Décima" Liga de Campeones conquistada en Lisboa, en el acto de homenaje y despedida del jugador sevillano después de 16 temporadas en el club blanco.

"Hoy no es un día fácil para mí. Me siento enormemente orgulloso de lo que has conquistado. Eres una de las grandes leyendas del Real Madrid, y has sido un capitán emblemático durante años. Siempre serás el hombre de la Décima. Tu minuto 93 en Lisboa es el símbolo de lo que representa este club", dijo dirigiéndose al propio Sergio Ramos.

Florentino Pérez aseguró que ha compartido muchos años junto a Ramos, un tiempo "repleto de intensidad" y "de mucho cariño", y recordó que fue su primer fichaje de un jugador español. "Han transcurrido 16 años y en ese tiempo han construido una de las trayectorias más espectacularesde nuestro club", reseñó.

Pérez destacó que la afición madridista siempre llevará en su corazón al jugador de Camas por ser un futbolista que "no se rinde nunca". "Gracias por defender este escudo, dejándote el alma en cada partido. Es muy difícil lograr en el Real Madrid lo que has conseguido, 22 títulos, que te convierten, junto a Marcelo, en el madridista con más títulos únicamente superado por nuestro presidente de honor, Paco Gento", señaló.

Más allá de los 671 partidos en el Real Madrid y sus 101 goles con la camiseta blanca, Pérez subrayó que Ramos será uno de los "grandes capitanes" en la historia del club, y "uno de los más queridos". "Has sido alguien especial para mi. Hemos vivido la exitosa historia reciente del Real Madrid, ésta será siempre tu casa. Una leyenda como tú será siempre uno de los grandes embajadores del Real Madrid", sentenció.