Foden y Greenwood dejan la concentración de Inglaterra tras romper la cuarentena

LONDRES, 7 Sep. (dpa/EP) -

Phil Foden y Mason Greenwood han tenido que abandonar este lunes la concentración de la selección inglesa de fútbol después de que se conociese que ambos rompieron las reglas de la cuarentena mientras estaban en Islandia para el partido del pasado sábado de la Liga de Naciones.

La Federación Inglesa (FA) está investigando el incidente que implica a dos jóvenes como Foden, de 20 años y del Manchester City, y Greenwood, de 18 y del Manchester United, y que precisamente hicieron sus debuts internacionales en la victoria por 0-1 en Reykjavik. Según las informaciones, ambos invitaron a mujeres al hotel de concentración.

"Desafortunadamente, esta mañana, me informaron que dos de los muchachos habían roto las pautas del COVID-19 en los referente a nuestra 'burbuja', así que tuvimos que decidir muy rápido que no podrían tener ninguna interacción con el resto del equipo y que no podrían entrenar. Dados los procedimientos que tenemos que seguir ahora, tendrán que viajar de regreso a Inglaterra por separado", confirmó el seleccionador inglés, Gareth Southgate, en rueda de prensa.