Francho Serrano ficha por el Getafe CF hasta 2029

El centrocampista español Francho Serrano vistiendo la camiseta del Getafe CF en el anuncio de su fichaje. - GETAFE CÑUB DE FÚTBOL

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Francho Serrano se convirtió este martes en nuevo jugador del Getafe CF, con el que ha firmado un contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, según ha comunicado el club madrileño.

El futbolista aragonés, de 24 años y que forma por las próximas tres temporadas con el equipo 'azulón', se formó en las categorías inferiores del Real Zaragoza, club al que llegó en edad alevín y en el que fue creciendo hasta debutar en el primer equipo en 2020.

Con el conjunto maño, Serrano acumuló 200 partidos en los que anotó 13 goles y repartió 12 asistencias. Además, cuenta con experiencia internacional con las categorías inferiores de la selección española, con dos internacionalidades con la Sub-21.