Francisco: "Con Messi hubiera sido más complicado, pero a Puig le querrían equipos de UEFA"

Publicado 13/04/2019 19:53:45 CET

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Huesca, Francisco Rodríguez, explicó que el Barça les dejó sin "fuelle" en el empate (0-0) de este sábado, en un tramo final en el que el plan era buscar la victoria, destacando el nivel del rival a pesar de los cambios en su once.

"Los últimos 10 minutos nos ha faltado fuelle. Nos hemos enfrentado a un equipo muy diferente al que venía jugando en el Barça pero son muy buenos jugadores que nos han hecho correr y no nos ha permitido vivos llegar a esos 10 últimos minutos donde queríamos ir a por el partido", indicó en rueda de prensa.

Francisco reconoció que no salió el plan, ya que además no podían jugar de tú a tú al Barça a pesar de que Ernesto Valverde reservó a todos sus titulares salvo Ter Stegen pensando en el duelo del martes en Liga de Campeones. "El desgaste ha sido enorme en lo físico, nos han hecho correr demasiado. No ha salido el plan como queríamos porque no hemos ganado pero no puedo reprochar nada", dijo.

"Sabíamos que no podíamos jugar de tú a tú al Barça. Hacer un partido lento y tener nuestras opciones de jugar al final. Podemos decir que el Barça no tenía su once inicial pero yo he visto jugadores en el campo como el chavalito Puig que cualquier equipo que juegue en UEFA seguramente lo quiere. Son todos muy buenos. Claro está que con Messi hubiera sido más complicado pero tenían jugadores que nos han hecho correr y nos lo han puesto complicado", añadió.

El técnico del colista reconoció que no puede estar contento y que se les acaban las jornadas. "Cada vez más complicado aunque llevamos tres jornadas sin perder. No nos vale de nada. Queremos llegar a las últimas tres jornadas con vida. Jugamos todos los partidos desde hace meses como finales. No puedo estar contento si no ganamos", finalizó.