Francisco: "Somos colistas y la situación se complica cada día más"

Publicado 09/12/2018 19:20:37 CET

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Huesca, Francisco Rodríguez, ha recordado el estatus de colista que tiene su equipo, una situación que "se complica cada día más" tras encajar derrotas como la de este domingo en casa ante el Real Madrid (0-1) durante la decimoquinta jornada de LaLiga Santander.

"Sumamos cero puntos, somos colistas y la situación se complica cada día más. Pero, como dice nuestra afición: Sí, se puede. Vamos a intentar conseguir los puntos contra el Villarreal, que eso también a la afición le hará ilusión", dijo Francisco en la rueda de prensa posterior al partido.

"Hacemos muy buen partido, hemos competido muy bien. Como lo que estamos viendo al equipo últimamente en casa, tanto Getafe, Levante y hoy, pero volveremos a irnos sin sumar. Duele igual perder así", admitió el técnico del Huesca.

Además, Francisco negó que se le pudiera recriminar "nada" a sus jugadores. "Habíamos planificado un partido que, yo creo, ha seguido por ese cauce hasta el final. También es cierto que ese gol tempranero te puede hacer daño; pero al equipo no le ha hecho daño, el equipo ha seguido creyendo y hemos llegado con opciones al final", indicó.

"No he mirado las estadísticas, pero estoy convencido de que hemos superado al Madrid en cuanto a acercamientos, en cuanto a situaciones de área, en cuanto a córners... El equipo ha creído y la lástima es que no hemos tenido, otra vez, acierto de cara a gol", se lamentó Francisco.

Sobre el empuje de la afición, al grito de "¡Sí, se puede!", el técnico almeriense definió a la grada "de diez" y que "se merece estar en Primera". Y es que, "a pesar de la situación" adversa ante los merengues, "han seguido animando y creyendo en nosotros para empatar un partido difícil".

"Tenemos jugadores que vienen de hacer una fantástica temporada en Segunda. Melero, Cucho, Longo... este curso de momento no estamos acertados. Lo importante es seguir generando ocasiones, trabajamos la mentalidad, pero el que decide es el jugador. Voy a dar la cara por ellos porque confío en que pronto llegarán los goles", sentenció.