De la Fuente: "Este equipo tiene hambre, quiere seguir ganando"

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró "emocionado" por el "hambre" de España para querer "seguir ganando", después del 5-4 sobre Francia este jueves en el MHP Arena de Stuttgart para alcanzar otra final de la Liga de Naciones.

"Estoy feliz, sabéis que me va la marcha. Disfruto con el sufrimiento. No entiendo el deporte, el fútbol, sin sufrimiento. Cuando se enfrentan dos grandes selecciones, es normal que cada uno aproveche sus momentos. Hay que sacar una lectura positiva. Firmo ganar 5-4 todos los partidos que me queden en mi carrera", dijo en rueda de prensa después de una loca semifinal.

De la Fuente fue preguntado en particular por Mikel Oyarzabal, Unai Simón y Dean Huijsen. "Mikel es un jugador que siempre nos da un gran rendimiento. Era el delantero que más nos interesaba, el que más encajaba, ha hecho un partido inmenso", afirmó.

"Podían ser titulares todos. Simón es un portero que nos ha dado garantías siempre. Celebro su partido. Ha sido un jugador que le habéis maltratado. Unai Simón tiene una trayectoria espectacular, es un gran portero y un gran compañero", añadió.

"Es de ese tipo de futbolistas que tiene una madurez impropia para su edad, pero esos son los grandes futbolistas. Hasta que no le das la oportunidad de competir a este nivel no sabes hasta dónde va a llegar. Ha necesitado tres partidos y acaba de ser fichado por el Real Madrid. Hay muchos jugadores que conocemos y que aparecerán, pero en este equipo tan joven que tenemos está muy caro jugar", apuntó sobre el joven central.

Por otro lado, De la Fuente valoró la racha de la vigente campeona de la Liga de Naciones y de la Eurocopa. "Este equipo tiene hambre, tiene el colmillo afilado, quiere seguir ganando. Había diez jugadores de la última Liga de Naciones, y todos tenían la misma mirada. Me emociona jugadores que quieren seguir haciendo historia", afirmó, antes de referirse a la final contra Portugal.

"Una gran final. Tengo una gran relación con Roberto Martínez, tengo un amigo de infancia como Iñaki Vergara, entrenador de porteros, vamos a jugar contra amigos. Cristiano Ronaldo solo decir su nombre es para demostrar una admiración sin límites. Un rival durísimo", confesó.

Además, el técnico de la 'Roja' fue preguntado por el cambio de posición de Pedri durante el primer tiempo. "Se ha hecho ese cambio porque en ese momento nos estaba costando tener el balón, salir con fluidez de la presión alta. Ha salido tan bien que Mikel ha metido gol y Pedri, llegando de segunda línea. Hemos conseguido lo que buscábamos, que era tener un poco más de balón", terminó.