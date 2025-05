De la Fuente: "Este era el momento oportuno para que viniese Isco"

"El futbolista que hay en ciernes con Lamine Yamal me parece que puede ser de leyenda"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró este lunes que este era "el momento oportuno" para que Francisco Román Alarcón, 'Isco', volviese a la selección y que confía en que el malagueño sume "mucho", mientras que tiene claro que Lamine Yamal puede ser "un futbolista de leyenda" si no se tuerce nada raro y todos son "conscientes" de que aún tiene 17 años.

"Siempre he dicho que nunca he mirado el DNI y que está demostrado ni el tiempo que lleve o no lleve sin venir. Este era el momento oportuno para que Isco nos aporte lo que tenga que aportar. Va a sumar mucho, si hubiéramos tenido alguna duda no habría estado aquí. Ha estado siempre en todas las prelistas que yo recuerdo y podría haber estado en la Eurocopa o no, pero estuvieron los que tenían que estar", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras anunciar sus 26 elegidos para la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones.

El riojano dejó claro que ha citado a "26 jugadores para cubrir todos los escenarios" en los que no tendría problema en mezclar juntos al malagueño, a Pedri González y Dani Olmo. "Contemplamos todas las posibilidades, pero sólo juegan once y hay que equilibrar el equipo. Depende de la lectura de juego que hagamos, esto es una plantilla y algunos tendrán más o menos participación, pero todos vienen a sumar y a hacer mejores a sus compañeros", advirtió.

La otra novedad es Pablo Martín, 'Gavi', que vuelve tras lesionarse de gravedad en noviembre de 2023 y tras seguir un "proceso natural". "Sabemos el tiempo que demandan esas lesiones y que una cosa es el alta médica y otra la del rendimiento deportivo. Está a un nivel alto, tiene margen de mejora y debe seguir trabajando para tener el nivel de antaño. Es muy importante para nosotros, aporta muchísimo tanto dentro como fuera del campo", subrayó.

El de Haro aseguró que Nico Williams no tiene "nada importante" que le vaya a impedir estar con la 'Roja' y recalcó que el capitán Álvaro Morata "es de vital importancia, dentro y fuera del campo". "Y nosotros nos movemos mucho por el corazón, la unión y la familia. Siempre suma mucho y cuando juega, para mí, todavía es diferencial y todavía puede dar muchas alegrías", apuntó.

En este sentido, si el bajo rendimiento del jugador del Galatasaray puede dar por fin la oportunidad como '9' a Samu Aghehowa, aclaró que "lo bueno de tener esa competencia en todos los puestos es que hace que saque lo mejor de cada uno de los jugadores que compiten por tener la oportunidad de ser titulares".

"Somos 26 jugadores y todos tenemos que aportar diferentes aspectos para cubrir todas las necesidades que demanda una competición de este calibre. Samu está fantástico para poder jugar, y también Álvaro, Mikel (Oyarazabal), Dani (Olmo), es que podemos jugar de muchas maneras con diferentes futbolistas y esa es nuestra fortaleza", aseveró.

A De la Fuente no se le ha pasado por la cabeza llamar a Rodri Hernández, recién salido de una grave lesión de rodilla y cuya importancia en la selección es "fantástica". "Tiene un gran peso específico, pero ha jugado 10 minutos tras ocho meses lesionado. He hablado con él, de muchas cosas, pero no era el momento para asumir ningún riesgo y esto demuestra que siempre priorizamos la salud del deportista", remarcó.

Esto deja sólo como mediocentro defensivo específico a Martín Zubimendi, pero el seleccionador está "muy tranquilo" porque cuenta con otros jugadores como "Gavi, Fabián, Merino y Fabián" para jugar ahí. "Jugaríamos por delante con otros jugadores de otro perfil que nos darían equilibrio", puntualizó.

Sobre Fermín López, que doblará Liga de Naciones y Eurocopa Sub-21, dejó claro que se tanto él como Santi Denia, seleccionador Sub-21, habían "hablado" con el futbolista del FC Barcelona, y resaltó la "buena disposición" del andaluz y del FC Barcelona para que pueda doblar. "Es un chico fantástico con una energía excepcional", manifestó.

ELOGIOS Y PACIENCIA PARA LAMINE YAMAL

Preguntado por la ausencia en la lista del guardameta del RCD Espanyol Joan García pese a su gran temporada, recordó que en España hay "muy buenos porteros y todos de un nivel para ocupar la portería de la selección". "Ha hecho una campaña fantástica y ha estado conmigo en la Sub-21, pero estoy encantadísimo con los tres que tengo", zanjó, sin querer entrar a valorar otros jugadores que no han venido como Raúl Asencio o Marcos Llorente.

Por otro lado, De la Fuente se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal, del que siempre han "valorado y reconocido el talento excepcional que tiene". "Siempre lo he definido como ese tipo de futbolista que está tocado por esa varita de Dios especial que te da ese toque diferente y que hay que saber administrarlo", comentó.

"Él y su club lo hacen muy bien, es un chico muy maduro para la edad que tiene, no olvidemos que tiene 17 años y su comportamiento parece que tiene más porque tiene ese toque diferenciador con el que maneja las situaciones de máximo estrés con naturalidad y por eso es tan bueno. Y lo que una vez y otra vez he demandado siempre es que seamos conscientes de que tiene 17 años y que todavía va a tener seguramente algún altibajo en su desarrollo y su formación, pero que el futbolista que hay en ciernes me parece que puede ser de leyenda", añadió al respecto.

El riojano insistió que "todavía" no se está viendo al Yamal del futuro a corto plazo que "va a ser mucho mejor si se desarrolla todo con naturalidad y tiene salud", aunque desconoce si debe ganar este año el Balón de Oro porque "hay otros futbolistas también muy buenos" y estas decisiones se decantan "por pequeños detalles". "No sé cuándo lo ganará, pero lo va a ganar seguro. Creo que lo más importante es que no se centre en un objetivo en concreto y que siga trabajando como lo hace, siendo lo profesional que es, humilde y queriendo mejorar cada día. En esa dinámica, seguro que tiene oportunidades de ganar", opinó.

En cuanto a la convocatoria de Dean Huijsen, afirmó que lleva "a los cuatro mejores centrales" que hay y que el nuevo jugador del Real Madrid ya demostró "desparpajo, confianza y naturalidad" cuando tuvo que jugar en marzo ante los Países Bajos. "Eso te da un poco de idea de su potencial futbolístico. Aquí además apostamos por la materia prima de valor para el futuro, no tenemos dudas sobre él", declaró.

El seleccionador nacional también aprovechó para hacer hincapié en la importancia de la Liga de Naciones. "Estamos los tres campeones del torneo, tres campeones del mundo y uno de Europa, 'tela' el que dijo que era un torneo menor. Le damos muchísima importancia, tiene casi mas dificultad que una Eurocopa y queremos ser la primera selección en ganarla dos veces. Queremos seguir compitiendo al máximo nivel con estas selecciones, este equipo es insaciable deportivamente y esa exigencia hace que sea imposible perder esa ambición", expresó.

Finalmente, De la Fuente confesó que "nunca" le ha "molestado" la celebración del Mundial de Clubes y dio valor a la actual "importancia y salud del fútbol español" y a LaLiga EA Sports, "la mejor liga del mundo". "Hay que seguir mejorando, pero destacamos la importancia de los futbolistas españoles y la gran cantera de jugadores jóvenes", sentenció.