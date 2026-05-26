De la Fuente: "Lamine sabe que es su momento"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha comentado este martes que Lamine Yamal llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá "con muchas ganas" y sabiendo que es "su momento" y que "tiene que aprovecharlo", pero que España, más allá del extremo del FC Barcelona, tiene a "los mejores del mundo en muchas demarcaciones".

"Lamine Yamal está con muchas ganas. Sabe que es su momento y sabe que tiene que aprovecharlo. El próximo Mundial es dentro de cuatro años... Es muy bueno pero será mejor si sus compañeros le hacen rendir mejor. Tenemos los mejores del mundo en muchas demarcaciones", afirmó el seleccionador nacional en los Desayunos de RTVE y EFE.

De la Fuente apuntó que Lamine tiene "una proyección y un talento superior a la media" así como ganas de "ser importante". "De Lamine se vende la parte más frívola. Después de todo lo que trabaja es normal que pueda pegarse una fiesta algún día. Pero pongamos en el foco que eso es consecuencia de todo lo demás", explicó.

Un seleccionador al que no le preocupa el estado de la lesión del crack del Barça, al que ha visitado en las últimas semanas igual que a Mikel Merino y Nico Williams. "El estado de estos futbolistas es bueno. Soy muy optimista y creo que estarán disponibles para el primer partido, y luego ya veremos si juegan o no. Si hay que correr riesgo se correrá, es un Mundial, pero nuestra mirada va más allá del primer o segundo partido", señaló.

Sobre otro de los que llegan tocados al Mundial, Mikel Merino, expresó que representa "muchos de los valores" que la selección. "Si tengo que ir a recogerle en brazos a su casa, voy. Hay que esperarlo siempre. Hay un aspecto que es que no tendrá la fatiga de sus compañeros, que llegan con mucha más carga de minutos. Va a llegar descargado de esa tensión competitiva y ese sobre esfuerzo. Va a estar en el mejor momento para competir", analizó.

También habló sobre Eric Garcia, un jugador que se estrena en una convocatoria de la absoluta con Luis de la Fuente: "No ha estado aquí seguramente porque ha tenido lesiones. Nosotros manejamos tres o cuatro jugadores por posición y normalmente vienen dos y dos se quedan fuera. Hay que aprovechar los momentos y los estados de forma". En el mismo resaltó la figura de Marcos Llorente, que "se ha ganado estar en la lista" después de quedarse fuera de la pasada Eurocopa.

En cuanto a la lista, el riojano matizó que no es fruto del "capricho". "Es una lista muy pensada y analizada. Es el momento más duro porque en la confección de la plantilla contemplamos todos los escenarios. Tienes que tener jugadores para contrarrestar al rival, a jugadores que puedan revolucionar un partido. En nuestro análisis lo tenemos todo", dijo.

"Nunca me siento solo. Escucho a todo el mundo, pero las decisiones las tomo yo, y nadie se molesta. En cualquier lista de 26 estaríamos convencidos en 22 o 23 jugadores, y habría dos o tres en los que no coincidiríamos. Pero llega un momento en el que uno tiene que elegir. He podido palpar la ilusión del país y una afición que está volcada con la selección española", agregó.

Sobre la elección de Joan Garcia en lugar de Alex Remiro, el de Haro declaró que las decisiones "se toman con mucho conocimiento" y después de "mucho trabajo". "Entre los 10 mejores porteros del mundo hay 6 españoles. Sé que portero va a jugar el primer partido, pero de aquí a que llegue el primer partido pueden pasar circunstancias. La mejor de las noticias es que no ocurriera nada", manifestó.

"EL FAVORITISMO VIENE DESDE FUERA, PERO NOS CREEMOS CAPACES DE GANAR"

"Sabemos lo difícil que es ganar porque se pierde mucho más que se gana. El favoritismo viene desde fuera, pero sí que nos creemos capaces de ganar este Mundial igual que otras selecciones. Este Mundial es histórico porque hay siete u ocho selecciones que pueden ganarlo, y nosotros estamos entre ellos. Somos conscientes de lo que tenemos entre manos", subrayó el seleccionador nacional.

De la Fuente destacó la importancia del primer partido, ya que lo considera "muy psicológico" para que el equipo "gane confianza y se suelte". "Ese primer partido te da fuerza para afrontar el resto. Siempre les digo a los jugadores que el siguiente partido es más importante de nuestras vidas porque el siguiente no sabemos si se va a jugar", agregó.

El técnico campeón de Europa eligió la palabra "ilusión" para describir lo que siente. "El trabajo está focalizado en alcanzar la meta máxima. Luego llegarán las adversidades. Vamos a intentar demostrar que estamos preparados para llegar lo más lejos posible. El objetivo es ganar la Copa del Mundo y tenemos que estar convencidos de que podemos hacerlo. Me tranquiliza que nuestros jugadores saben lo que tienen que hacer y saben lo que les espera", confesó.

"Hay que cuidar que los jugadores lleguen al primer partido en las mejores condiciones. Va a ser un Mundial muy singular porque va a haber unas distancias enormes, humedad y poco descanso. Pero eso ya lo sabemos y no hay excusas. Tendremos que convivir con ello, porque aunque no sea la situación ideal es la que hay", incidió.

Por último, sobre la ausencia de dos figuras importantes como Carvajal y Morata, el de Haro no se mostró preocupado porque han dejado "un legado muy importante". "Los voy a echar de menos, personal y profesionalmente. Pero los que se van a hacer cargo del brazalete como Rodrigo, Unai Simón, Oyarzabal... son personas muy válidas y muy maduras. Tienen capacidad de liderazgo y la gente los sigue. Tenemos a las personas adecuadas para los momentos difíciles, que seguro que los hay en el Mundial", concluyó.