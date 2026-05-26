De la Fuente, sobre Mourinho y el Real Madrid: "La idea me parece muy buena"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, expresó este martes que el portugués José Mourinho es un "entrenador excepcional", por lo que le parece una idea "muy buena" que el Real Madrid se plantee contratarlo para la próxima temporada.

"Respeto muchísimo lo que hacen en los clubes. Total y absoluto respeto a las decisiones que toman los clubes. Es un grandísimo entrenador, ahora no vamos a descubrirle, fantástico, un entrenador excepcional y, además, con una historia también muy importante en el Real Madrid. Yo creo que la idea me parece que es muy buena", dijo el riojano en un evento organizado por RTVE y EFE.

Así, respondió el técnico a la posibilidad de que el luso regrese a la entidad madridista 13 años después, tras dos temporadas sin grandes títulos en el Real Madrid. Además, valoró la ausencias de jugadores del equipo merengue en la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio. "El equipo más grande que hay es la selección española", defendió.

"No miro el origen. Lo importante es que son jugadores españoles que están orgullosos de representar a un país. Soy la única persona que sólo tiene una motivación deportiva en este tipo de decisiones porque estoy poniendo en juego mi puesto de trabajo. Están los 26 mejores para mí. Soy yo el que toma las decisiones con mi cuerpo técnico después de mucho análisis", explicó.

Finalmente, De la Fuente abordó la situación de Víctor Muñoz y la opción de ser jugador de la primera plantilla del Real Madrid la próxima temporada. "La única manera de comprobar si está preparado para jugar en el Real Madrid es darle la oportunidad", dijo.

"Eso lo tengo metido en vena. Pero eso no quiere decir que no valoremos la experiencia, que también es muy importante y decisiva. Hay que dar oportunidades a la gente que se las gana y trabaja para ello. Tiene un potencial futbolístico muy grande y ha demostrado en la selección que está preparado para competir", zanjó.