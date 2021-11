De la Fuente: "No me fío nada de estos equipos"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de la Sub-21, Luis de la Fuente, aseguró que no se fía en absoluto de selecciones como la de Malta, su rival este viernes en la fase de clasificación para el próximo Europeo, y destacó la necesidad de consolidar al grupo durante esta ventana.

"A medida que van pasando las jornadas de entrenamiento y se suceden las sesiones, uno va siendo más optimista, el equipo va creciendo, es un grupo que está consolidado pero necesita tener más oportunidades para jugar juntos, formar equipo que es lo que nos preocupa y que el rendimiento llegue a lo más alto posible", dijo De la Fuente.

"¿Malta? Son equipos que no me fío nada, sería absurdo no decir que sentimos las posibilidades de ganar, pero nos exigirán sacar lo mejor. A nivel internacional siempre digo que las diferencias se reducen y si un equipo no está bien te pueden hacer daño", añadió el seleccionador español en declaraciones a la 'SeFútbol'.

Por su parte, Beñat Turrientes confirmó que "las sensaciones son muy buenas". "Tenemos muy buen grupo y estamos con muchas ganas de jugar estos dos partidos y afrontarlos de la manera que lo hicimos con los otros y vamos a ir a por los seis puntos", dijo el jugador de la Real B.

"Estoy muy contento. Agradezco al míster que haya confiado en mí, ahora me toca demostrar en el campo y creo que con los grandes compañeros que tengo todo será más fácil", manifestó 'Turri'.

"Sabemos que este tipo de partidos son muy difíciles y que ellos se suelen cerrar atrás, pero creo que todos juntos sacaremos los tres puntos e iremos a Rusia a por lo mismo. Hemos hecho un gran trabajo y queremos seguir así. Vamos a ir a conseguir todos los puntos que podamos, a ganar todos los partidos y a seguir en esta línea", sentenció.