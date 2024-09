De la Fuente: "Las selecciones somos víctimas del calendario, no responsables"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, defendió este sábado que las selecciones no son "responsables" de la estructuración del calendario de la temporada, sino que son "víctimas", por lo que agregó que no siente "presión" por parte de los clubes por las lesiones, al mismo tiempo que aseguró que pueden "mejorar" el rendimiento mostrado en la Eurocopa.

"Realmente, presión no siento, nosotros lo que hacemos es pensar lo primero en los futbolistas, pero es que con la selección también tienen que jugar. Este es un calendario que establecen con los clubes la UEFA, la FIFA y todos acuerdan que sea así. Lo único que hacemos es cumplir con lo que está establecido", explicó el técnico en rueda de prensa desde Suiza.

Algo tenso ante preguntas por las quejas de los futbolistas ante la saturación de partidos durante la temporada, De la Fuente reiteró que las culpables no son las ventanas internacionales. "Lo que tenemos que hacer representar a un país es nuestra selección y creo que deberíamos darle la importancia que tiene", afirmó.

"Es curioso, además, porque todos los jugadores quieren venir a la selección y todos los clubes, todos sin excepción, quieren que sus jugadores estén en la selección. Nosotros somos víctimas del calendario, no responsables", aseveró contundente.

Así, el entrenador denunció injusticia e "hipocresía" a la hora de evaluar el papel de las selecciones a lo largo de una temporada. "De verdad, si no se pueden jugar 180 minutos a estas alturas en septiembre, apaga y vámonos", ironizó. "Tenemos una grandísima responsabilidad, un gran prestigio que defender. Y eso solo sé hacerlo poniendo a los que yo creo que son los mejores. Y además sería injusto si obrara de otra manera, si protegiera a unos porque son de determinados lugares y a otros no", manifestó.

"Si hay muchos partidos, habrá que buscar ese equilibrio para buscar que el negocio siga funcionando, velar por la salud de los futbolistas y ver qué número de partidos pueden jugar. ¿Qué hay que meter los partidos de la selección? ¿Cuándo? ¿En junio? Pues sería la misma historia. En Andalucía dicen que esto es más antiguo que el andar 'palante'. Pues exactamente. Es que ya sabemos cómo funciona, hay hipocresía y es injusto cuando se evalúa de esa manera", zanjó el asunto.

De la Fuente no descartó a Rodri Hernández, que no juega desde que se lesionó en la final de la Eurocopa, aunque avanzó que Dani Olmo tiene un golpe "muy fuerte". "No sabemos cómo se va a encontrar de aquí a mañana, en cualquier caso estoy contentísimo, tenemos dos delanteros de un nivel tremendo (Ayoze y Joselu). Tenemos total garantía de lo que le vamos a pedir y lo que queremos desplegar en el terreno de juego", afirmó, antes de elogiar a David Raya.

"Celebramos y estamos felices de tener porteros de la dimensión futbolística de David o de Robert (Sánchez) o de todos los porteros que tenemos. David es de esos casos que por circunstancias seguramente coincidió en sus generaciones con otros porteros también muy buenos e igual no tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Su evolución y su crecimiento han sido fantásticos, está compitiendo a un nivel excepcional", aplaudió.

En el terreno deportivo, aseguró que España puede "mejorar" el rendimiento de la Eurocopa, en la que se proclamó campeona hace menos de dos meses. "Estamos capacitados para ello porque tenemos jugadores muy buenos", defendió, antes de informar de posibles cambios en la alineación ante Suiza este domingo (20.45) en Ginebra, "porque los jugadores todavía no recuperan como recuperarán en octubre, en noviembre, etcétera".

"Hay jugadores que pueden estar un poquito más justos. Pero vamos a ver el entrenamiento de esta tarde, yo espero que esas dudas que ahora tengo se despejen durante la sesión y viendo la actitud del jugador", agregó.

España, después de empatar (0-0) ante Serbia se enfrenta este domingo a "un rival durísimo", la selección que "mejor jugó en la Eurocopa" junto a España. "Un partido de los más importantes que se podrían ver también ahora en Europa. Lo planteamos intentando potenciar nuestras fortalezas y minimizar las del rival. Mañana va a ser un partido disputadísimo que puede estar condicionado por el terreno de juego", lamentó.

"Parece que el campo tiene alguna enfermedad y le ha afectado muchísimo. Pero bueno, es lo que hay. Se va a jugar aquí el partido y entonces hay que adaptarse a las circunstancias y las circunstancias son que el campo está mal, tenemos que jugar igual. No podemos hacer otra cosa", concluyó.