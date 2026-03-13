El fútbol español acuerda reformas para sus competiciones oficiales en el Foro 26 de Zaragoza - RFEF

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Competiciones Foro 26 celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Zaragoza dejó el acuerdo del fútbol español para distintas reformas en las competiciones oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Reunidos en tres salas distintas y conformados en grupos de trabajo sobre fútbol formativo, fútbol femenino y fútbol sala, los más de trescientos representantes de los clubes del fútbol español, así como los integrantes de las federaciones territoriales y con la presencia de invitados de todas las instituciones del fútbol español, han debatido y aprobado distintas medidas.

Con la participación del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el Foro 26 se aprobó que la Federación trabajará junto a las territoriales para buscar un plan de financiación para la creación de una Liga Nacional Cadete.

Además, según confirmó la RFEF, se aprobó implementar distintas mejoras en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas como la forma de resolución de los desempates, la participación de jugadores seleccionables, la limitación de participación de jugadores que hayan sido convocados por las selecciones nacionales, la implementación de los cambios volantes en tres ventanas o la eliminación de las prórrogas. En similares términos se han aprobado cambios para los CESA en categoría femenina.

En fútbol femenino, se llevará para su posible aprobación por parte de la Asamblea General de la RFEF un nuevo sistema de competición tanto en Primera Federación como en Segunda Federación. Se pasaría a dos grupos en Primera y cuatro grupos en Segunda.

Además, se ha aprobado trabajar para la creación de una competición nacional formativa femenina en categoría juvenil y cadete, con seis grupos para distribuir las distintas federaciones territoriales. Por otro lado, también se aprobó de manera unánime la creación de un programa nacional para la consolidación de las licencias de fútbol femenino en categorías infantil y cadete.

Por otro lado, en cuanto al fútbol sala, se aprobó la reestructuración de las categorías a partir de la temporada 27/28, manteniendo y consolidando las categorías femeninas y estudiando posibles modificaciones en las competiciones de categoría masculina. Además, se recuperará la categoría sub-19 y Sub-10 para los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que, como novedad, se jugarán en dos divisiones.

Por otro lado, se retomarán todas las categorías de los campeonatos de España de clubes base, modificando los planes de competición y centralizando la fase final en Madrid.