El fútbol español firma un pleno inédito en la Champions

Jugadores del Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Betis, el Villarreal CF, en la segunda jornada de la fase liga de la Champions 2026-27. - EUROPA PRESS / CONTACTO / DPA

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Real Betis y el Villarreal CF vencieron sus encuentros de la segunda jornada de la fase liga de la Champions 2026-27, rubricando el primer pleno de cinco equipos españoles en la competición.

Por primera vez en la historia de la Liga de Campeones los cinco equipos españoles participantes en una primera fase de la máxima competición continental de clubes en la misma jornada. No había precedes en la Copa de Europa, ninguna Liga vio ganar a todos sus equipos participantes -con más de cuatro- en una misma jornada. Ni la Premier League, ni la Serie A, ni la Bundesliga, que sí han tenido cinco clubes en el torneo en una misma edición, han podido lograr lo que sí ha conseguido LaLiga.

Este martes, el FC Barcelona goleó (1-4) al Galatasaray en Estambul remontando en un escenario complejo y haciendo gala de su fútbol en una versión sobresaliente. Ese día también vencieron el Atlético de Madrid, en su versión más sólida (1-0) ante el Manchester United para dejar atrás la derrota inicial en Anfield, y el Villarreal, que también le dio la vuelta al marcador (3-1) para saborear el primer triunfo europeo en más de dos años, el primero desde marzo de 2024.

Y este miércoles, Real Madrid y Real Betis cogieron el testigo, aunque no sin suspense. Los blancos completaron unos primeros 60 minutos de juego muy pobres ante la Roma y se vieron 3-1 perdiendo en el Olímpico cuando corría el 82'. Sin embargo, los cambios y el orgullo levantaron al Rey de Europa, que convirtió tres tantos en menos de 10 minutos para ganar (3-4).

Guion muy parecido al partido del equipo verdiblanco, que era local en la Champions por primera vez en 21 años. Frente al Oporto, que se colocó 1-2 en el marcador, pudieron darle una alegría a su gente en La Cartuja, gracias a una penalti transformado por Isco Alarcón en el 84'. Ya es el mejor inicio de la historia del Betis, igualado con la campaña 1934-35, con ocho victorias, un empate y una derrota.

Así, los equipos de LaLiga conseguían por primera vez en toda la historia de la Liga de Campeones cinco victorias en una misma jornada. Y esto se traduce en un inicio prometedor para, al menos, ver a los cinco en los 'playoffs', ya que los clubes españoles han ganado 8 de sus 10 partidos en esta fase liga, solo con las derrota del Atleti frente al Liverpool (2-1) y del Villarreal en Dortmund (3-2).

Hubo otro pleno de equipos españoles en la Champions, aunque fue con cuatro clubes y en la temporada 2019-20. En la jornada 6, en diciembre, el FC Barcelona se impuso (1-2) al Inter de Milán en el Estadio Giuseppe Meazza; el Real Madrid también ganó como visitante al Brujas (1-3) y el Valencia CF ganó (0-1) al Ajax en Ámsterdam, mientras que el Atlético de Madrid sumó tres puntos en el Metropolitano (2-0) ante el Lokomotiv de Moscú.

La temporada pasada, la Premier ya logró, en mas de una jornada, cinco triunfos de cinco de sus equipos, pero no fueron plenos, ya que había hasta seis clubes de la liga inglesa en la fase liga, ya que el Tottenham disputó la máxima competición continental tras levantar el curso 2024-25 la Europa League.

Finalmente, esta segunda jornada de la Liga de Campeones también dejó el mal momento de los equipos italianos. Por primera vez, los cuatro participantes de la Serie A perdieron sus partidos: el Inter cayó en casa (3-4) ante el Brujas y tiene cero puntos en dos encuentros, al Nápoles le remontó (3-1) el Villarreal, el Como perdió (3-2) contra el Feyenoord y la Roma, ante el Real Madrid (3-4).