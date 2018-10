Fútbol.- Jonathan Pereira no renuncia a la titularidad: "Vine para jugar con el Betis en la Liga BBVA"

Actualizado 02/09/2011 16:51:18 CET

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Betis Jonathan Pereira ha comentado este viernes, tras el entrenamiento del primer equipo, que no renuncia a la titularidad, ya que llegó a la entidad verdiblanca "para jugar en la Liga BBVA".

Del mismo modo, el gallego señaló "estar contento" por el rendimiento del pasado encuentro de liga ante el Granada, en el que terminó dando la asistencia del gol de Rubén Castro. "Estoy aquí para eso, para salir y hacer esas cosas. Estoy contento por haber dado la asistencia y conseguir los tres puntos", dijo.

Además, el ariete habló de la competitividad de la Liga BBVA, que el Betis tenga que madurar los encuentros, como sucedió en Los Cármenes. "Muchos partidos van a ser así, habrá que luchar hasta el final para conseguir el gol. Debemos tener la pelota porque las ocasiones llegarán", argumentó.

Paralelamente, el jugador elogió a las nuevas incorporaciones de la entidad verdiblanca, entre las que destaca al paraguayo Roque Santa Cruz. "Se están entrenando a tope, dándolo todo, luchando, y yo me estoy entendiendo muy bien con él. Es una gran persona, los nuevos se han acoplado muy bien al ambiente del vestuario", insistió.

Jonathan Pereira también contestó, en declaraciones a los medios del club, sobre el nivel real que tiene el primer equipo actualmente. "Hay plantilla de sobra para no pasar apuros. Tenemos un equipo con mucha calidad, bien trabajado. Se va a sacar un resultado grande de todos los jugadores", aclaró.

No obstante, el ariete sabe cuál es el objetivo del Betis esta campaña, aunque no cierra las puertas a metas más ambiciosas. "El primer objetivo es la permanencia, pero somos ambiciosos. No nos vamos a conformar con nada, iremos paso a paso y aspiraremos a lo más alto que se pueda llegar en la clasificación", comentó.

Por último, Pereira habló sobre el próximo rival que tendrá el equipo sevillano en la Liga BBVA, el Mallorca, y sobre el hecho de que este choque tenga que jugarse al mediodía.

"Es un horario distinto para Primera División, pero tenemos la suerte de estar acostumbrados por nuestro paso en la Liga Adelante. En el Mallorca están haciendo bien las cosas, aciertan con sus fichajes pero, con nuestra filosofía de luchar y darlo todo hasta el final trataremos de ganar este partido", concluyó.