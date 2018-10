Fútbol/Liga Campeones.- Goncharenko (BATE): "Nos quedamos sin fuerzas"

Actualizado 07/12/2011 0:46:39 CET

BARCELONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del BATE Borisov, Viktor Goncharenko, ha lamentado que su equipo esté ya "sin fuerzas" tras acabar la temporada en Bielorrusia, donde se han proclamado campeones de Liga, y que por ello no han podido hacer nada esta noche (4-0) en el Camp Nou ante un FC Barcelona plagado de canteranos del filial.

"Ha sido el último partido de la temporada y nos quedamos sin fuerzas. No estábamos bien preparados y no pudimos ofrecer buen juego, lamentablemente", manifestó en rueda de prensa el joven técnico, visiblemente contrariado por lo visto sobre el terreno de juego.

En cuanto al hecho de medirse prácticamente al Barça B, aseguró que vio a jugadores muy buenos capaces de emular a los actuales cracks del primer equipo. "Se mantiene la estructura de juego, en este equipo también hay jugadores fuertes. Había jugadores que con el tiempo pueden aproximarse al nivel de Messi, Xavi o Iniesta", señaló.

Ante ellos, sus jugadores no pudieron demostrar su nivel pese a que les pidió que por lo menos lo intentaran. "Intentamos jugar como pudimos, pero no lo conseguimos por ritmo", apuntó. Por cierto, anunció que el veterano Mateja Kezman tiene las horas contadas. "Kezman no quiere seguir jugando en nuestro equipo", explicó.

Preguntado por la valoración global de la temporada, celebró el título en su país pero hizo lo propio con su actuación en Europa. "En general la participación en Liga de Campeones es un mérito muy importante pero tengo sensaciones negativas porque en esta temporada no hemos podido mejorar lo del año pasado", lamentó, y es que han quedado últimos de grupo y fuera también de la Europa League.