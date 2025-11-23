El fútbol más inclusivo vuelve a brillar en Tarragona con el inicio de LaLiga Genuine Moeve 2025-26 - LALIGA

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magia y la ilusión de LaLiga Genuine Moeve conquistó Tarragona este fin de semana como capital del fútbol inclusivo durante tres emocionantes días y, tras cinco meses de espera, arrancó la temporada 2025-26 con todos los equipos que participan en esta competición referente a nivel mundial.

Los valores que tanto caracterizan a esta iniciativa de LaLiga, desarrollada por su Fundación, volvieron a estar presentes tanto en el arranque del viernes en el Nou Estadi Costa Daurada, estadio del Nàstic de Tarragona y equipo anfitrión en esta primera Fase del calendario, como en el Mediterranean Sports Hub, complejo donde se han disputado los primeros 75 partidos de la temporada 2025/26.

Unos encuentros repartidos en tres franjas que han servido para que los equipos sumen sus primeros puntos en las clasificaciones deportivas y de Fair Play. En cuanto a la competición, los equipos se han dividido en tres grupos: 'Compañerismo' y 'Respeto' y 'Deportividad' en medio de un ambiente único.

Este domingo se celebró la tradicional entrega de medallas celebrada, donde todos los integrantes de los 50 equipos pudieron llevarse un recuerdo de la mano de representantes institucionales del Nàstic de Tarragona. de LALIGA y su Fundación, y de las marcas asociadas de esta competición única en el mundo.

Por su parte, PortAventura World, marca asociada de la competición, volvió a hospedar a los 50 equipos y a la organización de LaLiga Genuine Moeve en sus hoteles, además de ofrecer momentos inolvidables en el parque de atracciones a través de una actividad conjunta el pasado viernes, con todos los equipos participantes en La Cantina de México reunidos en el primer día de convivencia.