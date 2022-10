Gattuso: "El club nunca me ha dicho que tenga que ir a Europa"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, se mostró disgustado con la derrota este sábado ante el FC Barcelona, pese a un buen partido de los suyos, la cual cayó en el descuento, al tiempo que destacó que su equipo "está vivo" y sin pensar en Europa.

"Yo he visto otro partido. No hemos jugado atrás. Cuando hemos tenido el balón hemos intentado jugar siempre. Mi equipo no solo ha defensivo. Hemos jugado con muchos jugadores fuera de posición. Creo que el Valencia CF ha jugado bien el partido", dijo el italiano, preguntado por las palabras de Xavi Fernández.

El técnico rival apuntó que el Valencia fue más defensivo de lo que esperaba y que la victoria visitante fue merecida en Mestalla. "Tengo mucho respeto por Xavi porque creo que es un gran entrenador, pero creo que hemos arriesgado varias veces. En la segunda parte no recuerdo ninguna acción del FC Barcelona", afirmó.

"Puede que haya visto otro partido. Creo que ha sido un partido normal. Si Xavi dice que ha sido muy superior lo acepto pero no estoy de acuerdo. Sobre la acción e Marcos Alonso, si el árbitro ha pensado en no sacar roja está correcto", añadió.

Por otro lado, Gattuso se refirió a las posibles lesiones de Cavani y Thierry. "Cavani tiene molestias en el tobillo. Thierry está muy cansado, pero sin lesión. Tenemos que ver lo que tiene Cavani. Tenemos que decir gracias me han dicho que es la mejor entrada desde hace cuatro años", afirmó.

"Lo siento porque si el partido terminaba 0-0 era el resultado correcto. Para nosotros era muy importante, pero tenemos que seguir. Mi equipo está vivo. Y tenemos que seguir trabajando y mejorando lo que no hacemos bien. Aquí se hablaba de Europa. Cuando yo decía lo de los 40 puntos pensabais que estaba loco", añadió.

"La camiseta pesa porque es un club en el que hay presión. Y cuando tienes presión debes ganar partidos, pero en LaLiga no es fácil ganar partidos. El club nunca me ha dicho que tenga que ir a Europa. Me dice de un estilo. Cuando un equipo juega mal, juega mal, pero creo que el equipo tiene un estilo", terminó.