Gavi estará de baja entre cuatro y cinco meses

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Pablo Páez, 'Gavi', tendrá que afrontar de nuevo un largo periodo de baja tras pasar este martes por el quirófano para solucionar los problemas en el menisco de su rodilla derecha, la que se lesionó de gravedad a finales de 2023.

"El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira 'Gavi' se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses", comunicó este martes el conjunto catalán.

El joven jugador blaugrana notó molestias en su rodilla justo en los días anteriores al primer parón internacional, para el que estaba convocado por la selección y que le hizo ser baja para la visita al Rayo Vallecano. Aunque el técnico Hansi Flick fue optimista inicialmente, Gavi no había podido volver a jugar desde entonces.

El internacional se había sometido a un tratamiento conservador, pero tras someterse durante el domingo "a intensas pruebas de esfuerzo deportivo" para tratar una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha, se decidió que pasase por el quirófano "para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva" del centrocampista, que se lesionó de gravedad la rodilla derecha en noviembre de 2023 en un partido de la selección ante Georgia y que le hizo estar casi un año sin poder jugar.