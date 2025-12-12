Getafe - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el Coliseum se cerrará la actividad sabatina con un duelo entre el Getafe y el Espanyol, dos equipos que arrancaron la campaña centrándose en la permanencia, pero que a punto de terminar el año 2025 se encuentran peleando por los puestos de acceso a competición europea.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Rico; Kiko Femenía, Mario Martín, Arambarri, Sancris; Liso y Mayoral.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Koleosho, Urko González; Milla, Expósito, Kike García; y Roberto.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Getafe y Espanyol de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21.00 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulones y los pericos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.