El Getafe prescinde de su director deportivo Nico Rodríguez

Publicado 12/03/2019 20:10:09 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Getafe Nico Rodríguez no continuará ejerciendo sus funciones en el club madrileño después de haber anunciado este martes que deja la entidad azulona "muy agradecido" y con un balance "muy satisfactorio" dada la situación deportiva del equipo, cuarto clasificado y con la permanencia atada un año más.

"Con estas palabras quiero comunicar que desde este momento dejo de pertenecer a la gran familia con la que me he encontrado, ha sido un placer poder pertenecer estos meses a ella y disfrutar de este Getafe", indicó Rodríguez, cuyo relevo no ha sido anunciado por el Getafe.

"Ha sido muy satisfactorio para mi trabajo encontrar un ambiente así. Puedo decir que me voy sabiendo que hemos cumplido los objetivos que se me marcaron a mi llegada, algo que me satisface enormemente ya que incluso se ha superado con creces. Tengo la tranquilidad de saber que este equipo seguirá una temporada más en Primera, eso me hace estar más que ilusionado", añadió.

"Me siento orgulloso de esta gran plantilla, y tengo el convencimiento de que se van a conseguir grandes objetivos impensables a principio de temporada. Agradezco de corazón al presidente por la oportunidad que me ha brindado y espero que todo acabe con el mejor resultado posible (...) Ha sido un placer reencontrarme con Bordalás y me ha demostrado su capacidad de hacernos mejores a todos", finalizó.