Giráldez: "Es determinante estar bien en las dos áreas ante un equipo capaz de hacerte daño de la nada"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, ha asegurado que van a necesitar su "mejor versión" para intentar ganar este domingo al Real Madrid, que llega "herido" tras perder la final de la Copa del Rey, y considera que auque quiere "ganar" todo lo que queda no sería "mal rédito perder en el Bernabéu" y "ganar" los otro cuatro partidos que restan de LaLiga EA Sports.

"Hay maneras distintas de competir contra cada uno, yo sé la que queremos tener nosotros. Tenemos que tener el mayor tiempo posible el balón; va a ser importante que defendamos bien, tanto cuando vayamos en avanzada como cuando nos toquen cerca de nuestra portería. Sabemos el potencial que tienen en cualquier pérdida nuestra para poder correr transición, que encima están haciendo mucho daño a balón parado... Es un equipo 'top' mundial que tiene todos los argumentos para poder hacerte daño. Tenemos que estar perfectos y ser fieles más que nunca a nuestra manera de jugar", declaró en rueda de prensa.

Además, es consciente de que si no logran estar "perfectos" no tienen "nada que hacer" contra el conjunto blanco. "Tenemos que tener nuestro mejor nivel. Sabemos que vienen heridos tras no haber ganado la Copa, en la que en momentos estuvieron cerquita de poder ganar. Tenemos que estar muy concentrados, con mucha personalidad, siendo valientes y estando muy bien en las dos áreas, que es determinante ante un equipo con tanto talento y con tanta capacidad de hacerte daño de la nada. Ojalá podamos mostrar nuestra mejor versión, porque la vamos a necesitar", señaló.

Así, el técnico gallego recalcó que deben tener "continuidad", sabiendo que "sufrir en este tipo de partidos es inevitable". "Yo tengo claro que el equipo cree en lo que hace y que tenemos que ganar todos los partidos. Quiero ganar los cinco partidos que quedan, ganar los cuatro y perder en el Bernabéu tampoco es un mal rédito. Vamos a ir a ganar cada partido y no pensamos en contra quién jugamos, creo que es uno de los mayores logros que hemos conseguido este año, que desde dentro pensemos que podemos ganarle a cualquiera, y también que tengamos claro que podemos perder contra cualquiera y que cualquier equipo te puede borrar si tienes 20 minutos malos o 10 minutos malos", expresó.

"Sabemos que si estamos a nuestro nivel pues podemos ganar en cualquier campo. No hemos conseguido una victoria ante uno de los grandes, pero pudimos haberlo hecho; nos falta ser más continuos durante los 90 minutos para poder conseguirlo", añadió.

Sin embargo, no cree que vayan a pagar platos rotos de la derrota en la final de Copa. "El Madrid es poderosísimo en cualquiera de los escenarios. Si hubiese ganado la final diríamos 'llegan con confianza' y si pierden 'vienen heridos'. Son los mejores equipos del mundo, esta temporada han ganado dos títulos, han quedado subcampeones en otros dos, han llegado a cuartos de 'Champions', están luchando LaLiga... Siempre van a ser complicados y poderosos y tienen un talento individual que más allá de lo mental o de lo anímico sale todos los partidos. Son muy difíciles de maniatar y ojalá lo consigamos", expresó.

Tampoco cree que el ruido por el futuro de Carlo Ancelotti vaya a afectar a los jugadores madridistas. "Me estoy empezando a acostumbrar yo al ruido y llevo dos telediarios aquí en Primera División... Para la gente del Madrid el ruido forma parte de su día a día, no creo que le afecte demasiado, están muy acostumbrados a estar permanentemente en el ojo del huracán", recalcó.

Por otra parte, Giráldez restó importancia a las bajas en defensa del Real Madrid, convencido de que "van a salir cuatro jugadores de mucho nivel en esa línea defensiva". "Tienen una plantilla amplísima. A pesar de las bajas que se les han juntado en la parte de atrás tienen un equipo muy competitivo y sobre todo potencial arriba. Va a ser importante que mantengamos nuestro nivel competitivo y defensivo todo el partido, creo que es lo que nos costó mantener en el partido de Copa. Aquí sabemos que son 90 minutos y que tenemos que mantener el nivel durante menos tiempo", subrayó.

En otro orden de cosas, Giráldez no cree que las quejas arbitrales del Real Madrid vayan a tener incidencia en este partido. "Viene un muy buen árbitro, tenemos muy buenos árbitros, estamos tranquilos con eso. Confiamos en nuestro equipo, confiamos en que hay un juez que está ahí para que las cosas sean lo más justas posible", dijo, sin querer hablar de los vídeos sobre los colegiados de Real Madrid TV. "No veo Real Madrid TV", apuntó.

El preparador celeste también confirmó que no podrá contar con Carl Starfelt ni con Jones El-Abdellaoui, además de asegurar que Hugo Álvarez está casi recuperado. "Está dando pasos permanentemente para poder estar mejor, lo vemos bien. Esas molestias están ya prácticamente olvidadas. Va a ser importante en estos cinco partidos que quedan", indicó.

Por último, no mostró preferencia por jugar la Liga Europa o la Conference League. "Ojalá tengamos la posibilidad de jugar alguna de ellas, sería un sueño, algo poco probable hace unos meses y que ahora mismo vemos como algo tangible. Es simplemente un sueño y cualquiera de las dos sería precioso conseguirla", finalizó.