El Girona abre un expediente disciplinario a Tsygankov: "Su conducta no se ajusta a los estándares del club"

Archivo - El ucraniano Viktor Tsygankov (Girona FC), ante la Real Sociedad en Montilivi, en LaLiga EA Sports 2025-26. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC abrió este martes un expediente disciplinario al extremo ucraniano Viktor Tsygankov, después de que este compartiera en redes sociales conversaciones internas de Whatsapp, algo que el club considera que "puede suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales" y que "no se ajusta a los estándares de conducta exigidos por la entidad".

"El Girona FC comunica que ha abierto un expediente disciplinario a Viktor Tsygankov a raíz de su reciente conducta. El club considera que las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por la entidad", expresó el conjunto catalán en un comunicado.

El ucraniano publicó este lunes en redes sociales varias capturas de conversaciones internas en WhatsApp, en las que se podía leer que "cualquier comunicación pública, entrevista o interacción con medios de comunicación deberá ser gestionada y autorizada previamente por el responsable de prensa del club", después de que el propio jugador, también en su perfil, compartiera una foto con el texto "algún día hablaré".

Y es que la polémica con el extremo se desató en el primer partido de LaLiga Hypermotion del Girona ante el CD Leganés. Después del empate (1-1) en Montilivi, el técnico Quique Álvarez confirmó que Tsygankov estaba convocado y disponible, pero decidió no cambiarse y ni siquiera estar en el banquillo. "Tsygankov estaba convocado y no ha querido cambiarse, pero no puedo decir nada más", dijo.

Tras esas capturas de conversaciones privadas en el grupo del de Whatsapp del equipo, el Girona decide ahora abrir un expediente disciplinario al ucraniano. "El club defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento", concluyó el comunicado.