El Girona aprueba un presupuesto de 75 millones para la temporada 2025/26

Estadi de Montilivi, en Girona - Europa Press/Contacto/Marti Segura Ramoneda

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC ha aprobado un presupuesto de 75 millones de euros para la presente temporada 2025/26 en el transcurso de su Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada este jueves, en la que también se han validado las cuentas anuales del ejercicio 2024/25, que se cerró con un beneficio neto histórico de 16,5 millones de euros pese a quedar 3,1 millones por debajo de lo presupuestado inicialmente.

El club ha explicado en un comunicado que el presupuesto para el próximo curso supone una reducción de 35 millones respecto a la temporada anterior, motivada principalmente por el descenso de los ingresos procedentes de los derechos de televisión vinculados a la participación en la Liga de Campeones, que se han reducido en unos 30 millones de euros.

Pese a este ajuste, el Girona ha destacado varios indicadores positivos de ingresos, entre ellos el récord de 9.800 abonados de temporada y la venta completa de las localidades VIP, así como una previsión de crecimiento del 8 por ciento en patrocinios respecto al ejercicio anterior.

La entidad ha subrayado también la consolidación del rendimiento de la tienda oficial situada en el centro de Girona y el trabajo en marcha para ampliar la oferta online, además de los ingresos derivados de la venta de jugadores, entre los que sobresale el traspaso --tras la actual cesión-- del central Ladislav Krejci al Wolverhampton.

Esta operación permitirá incrementar en el mercado de invierno el límite salarial fijado actualmente por LaLiga en 75 millones de euros, según ha precisado el club, que ha recordado que, pese a la evolución positiva de varias partidas, el resultado previsto para el ejercicio 2025/26 será negativo, con unas pérdidas estimadas cercanas al millón de euros.

En cuanto a las cuentas de la temporada 2024/25, la Junta ha aprobado un ejercicio con un beneficio neto récord de 16,5 millones de euros, aunque inferior a lo presupuestado debido a un rendimiento deportivo por debajo de las expectativas tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

A la Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron personalmente o representados City Football Group (Midco) Ltd., MC Girona LLC, Montilivi LTD y Joaquim Boadas de Quintana, accionistas que representan el 99,2276 por ciento del capital social del club.