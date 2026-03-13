Girona - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Montilivi vivirá un duelo clave para el tramo final de temporada de Athletic Club y Girona. Los leones llegan a la jornada 28 de competición con tierra de por medio con el descenso pero a cinco puntos del sexto puesto. Así, y tras conseguir uno de los últimos seis puntos en juego y encadenar tres partidos sin ganar, los de Ernesto Valverde necesitan volver a la senda del triunfo para no descolgarse de Europa.
POSIBLES ALINEACIONES
Girona: Gazzaniga; Rincón, Francés, Blind, Arnau; Tsygankov, Lemar, Witsel, Iván Martín, Ounahi; Vanat.
Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a Girona y Athletic Club de la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de marzo a las 14.00 horas en Montilivi.
DÓNDE VER
El duelo entre los gironís y los leones se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga y teledeporte.