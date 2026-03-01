Girona - RC Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta, todavía eufórico tras eliminar al PAOK y sacar su billete para la siguiente ronda de la Liga Europa -en la que se medirá con el Olympique de Lyon-, retoma LaLiga en Montilivi para intentar defender el sexto puesto de la tabla, al que accedió después de vencer al RCD Mallorca (2-0) el pasado domingo. Ahora, a los gallegos (37) les tocará afianzarse en él, con los pericos (35), que juegan horas antes, dispuestos a arrebatárselo y a pasarles la presión.

POSIBLES ALINEACIONES

Girona: Gazzaniga; Ricón, Vitor Reis, Blind, Arnau Martínez; Tsygankov, Witsel, Ounahi, Iván Martín, Bryan Gil; y Vanat.

RC Celta: Radu; Mingueza, Fernández, Aidoo, Javi Rodríguez, Carreira; Roman, Moriba; Fer López, Jutglá y Hugo Álvarez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Girona y RC Celta de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 1 de marzo a las 21.00 horas en Montilivi.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los vigueses se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.