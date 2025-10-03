Girona - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia quiere sofocar el incendio que se ha instaurado en el equipo tras la derrota en Mestalla ante el Real Oviedo con su primera victoria a domicilio del curso. Para ello deberá superar al colista Girona, que llega al encuentro tras mejorar su imagen en las dos últimas jornadas, en las que ha conseguido puntuar en San Mamés ante el Athletic Club (1-1) y en casa ante el RCD Espanyol (0-0).

POSIBLES ALINEACIONES

Girona: Gazzaniga; Rincón, Francés, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín; Portu, Vanat y Bryan Gil.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez; Diego López, Pepelu, Santamaría, Rioja; Danjuma y Beltrán.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Girona y Valencia de la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 4 de octubre a las 16.15 horas en Montilivi.

DÓNDE VER

El duelo entre los gironís y los che se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.