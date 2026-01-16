Giuliano Simeone: "Mi padre y yo tenemos en la cabeza el bien del Atlético y hacerlo crecer"

Archivo - El jugador del Atlético de Madrid Giuliano Simeone, durante un partido de LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino del Atlético de Madrid Giuliano Simeone admitió este viernes que tanto el entrenador del equipo, Diego Pablo Simeone, como él mismo tienen por encima de todo "el bien" de la entidad colchonera haciéndolo "crecer" y con el objetivo personal de "levantar un título con esta camiseta", que es lo que soñó "desde 'chiquitito'" en el club de sus "sueños".

"Siempre lo dije y siempre lo mostré con naturalidad, y donde la valoro de una manera muy especial. Creo que los dos (Diego Pablo Simeone y él) tenemos en la cabeza lo que realmente importa, que es el bien de este club, el poder hacerlo crecer y el poder seguir mejorándolo", afirmó Simeone en una entrevista facilitada este viernes por el Atlético de Madrid un día después de ampliar su contrato hasta 2030.

Sobre esta renovación, se mostró "muy feliz" de continuar en el club de su "vida". "Siempre soñé desde 'chiquitito' poder llegar a este momento, pero jamás me imaginé que llegase hoy. Esto me genera mucha ilusión para poder seguir mejorando", manifestó.

"Recuerdo que venía a ver a mi padre y me acuerdo mucho de estar en el campo con los jugadores, en el entrenamiento, tener una pelota yo solo, estar 'pateando', corriendo para todos lados y siendo feliz. Ver a todos esos jugadores que hoy en día puedo compartir vestuarios con ellos, me pone muy feliz", expresó el internacional.

En esa línea, se acordó de su paso por la Academia rojiblanca a la que llegó "con muchos nervios" a los 16 años y en la que fue "dando pasos". "Me encontré con compañeros y amigos que sigo teniendo. Me enseñaron mucho en la Academia donde pude crecer sobre todo mucho como futbolista y como persona. Es un recuerdo muy lindo", apuntó.

Hasta verano de 2022 desarrolló su carrera en las categorías inferiores, para debutar con el primer equipo el 20 de abril en el duelo liguero ante el Granada en el Riyadh Air Metropolitano. "Me acuerdo que salí a calentar, faltaban 4 o 5 minutos para que terminase el partido y el entrenador me llamó. Cuando entré en la 'cancha', sentí mucha alegría y satisfacción. Es una recompensa muy linda y lo tengo tatuado en mi brazo la fecha, fue un día muy especial para mí", indicó.

"Fueron tres o cuatro minutos que para mí, sinceramente, fue un partido entero. Me acuerdo de que se me habían taponado los oídos por toda la gente que estaba gritando, no estaba acostumbrado a jugar con tanta gente. Fue un paso muy lindo para todo lo que vino", confesó Simeone.

El internacional argentino de 23 años cumplió el "sueño que tenía en la cabeza" de anotar su primer gol con la camiseta colchonera, la temporada pasada frente a Las Palmas. "Ese gol lo recuerdo muy lindo, algo hermoso. Me acuerdo ver entrar la pelota en la red y estar toda la gente gritando tu gol y emocionarse mucho por todo el trabajo que había detrás", reconoció.

Finalmente, Simeone manifestó que el desafío que se pone en el Atlético de Madrid es "seguir dando el cien por cien cada día", intentando no regalar nada en los entrenamientos o los partidos. "Y obviamente me propongo levantar un título con esta camiseta, que es lo que soñé desde 'chiquitito' y ojalá algún día podré lograrlo. El Atlético de Madrid para mí es el club de mis sueños", concluyó.