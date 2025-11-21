Un golazo de Hugo Duro decanta el derbi valenciano a favor de los 'ches'

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha derrotado este viernes por 1-0 al Levante UD en el comienzo de la jornada 13 en LaLiga EA Sports, un derbi valenciano decantado a favor de los 'ches' gracias a una chilena de Hugo Duro cuando transcurría el minuto 79 de un partido espeso hasta su tramo final.

En el Estadio de Mestalla, la primera mitad de estrategia y contención dio paso a una segunda parte con los ambos equipos más estirados, confiando en que alguna sustitución hiciese efecto para abrir la 'lata'. De hecho, Duro había empezado en el banquillo y saltó al campo en el minuto 54, con un impacto que se notó rápidamente entre los locales.

Y no tardó el Valencia en avisar de ese peligro con un gol de Diego López en el 63', pero anulado por fuera de juego. Subidos a esa inercia positiva, los pupilos de Carlos Corberán lograron esta vez sí el 1-0 en el 79', tras un balón que fue de lado a lado del terreno de juego y que José Luis Gayà devolvió al corazón del área en busca de un compañero.

Ahí, Duro se zafó de un defensor que lo había encimado y remató en escorzo con el pie izquierdo. Su chilena, poco ortodoxa pero efectiva, encauzó un triunfo que José Luis Morales pudo haber evitado en el 89' con un disparo en plena carrera y al contragolpe que se marchó desviado.

Pese al largo tiempo de prolongación, el equipo valencianista ya no experimentó otro susto de esa magnitud y selló una victoria clave en su lucha por la permanencia, alcanzando los 13 puntos para coger oxígeno en la tabla y dejando en 9 puntos a un Levante metido aún en descenso.