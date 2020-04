Goles con historia (XVI): Godín da la gloria liguera al Atlético

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

AUTOR: Diego Godín.

FECHA: 17 de mayo de 2014.

LUGAR: Camp Nou (Barcelona).

PARTIDO: FC Barcelona - Atlético de Madrid (1-1, última jornada de Liga BBVA 2013-2014).

CONTEXTO: El Atlético de Madrid llegaba líder (89 puntos) a la última jornada del campeonato liguero y se jugaba el título ante su mayor rival, el FC Barcelona (86). Tras haber perdido frente al Levante y empatado ante el Málaga en los dos últimos encuentros, los de Simeone necesitaban mínimo un empate para hacerse con el campeonato 18 años después. Los blaugranas se adelantaron con un tanto de Alexis Sánchez, pero en la segunda parte, el balón parado que tan bien funcionó esa temporada, permitió a Diego Godín entrar en la historia colchonera.

EL GOL: Tras 30 minutos con el marcador a cero, Alexis Sánchez dio ventaja a los culés y complicó la gesta para el Atlético, que además, había perdido a dos de sus mejores hombres, Diego Costa y Arda Turan, poco después de empezar el partido. Ante un Barça un tanto desubicado, el cuadro rojiblanco intentó responder nada más empezar la segunda mitad y, tras varios intentos, llegó su momento de gloria en el 49. El capitán Gabi botó un córner al corazón del área local y Godín, imponente, se alzó sobre la zaga azulgrana con un cabezazo picado ante el que nada pudo hacer Pinto y que valió la décima liga colchonera.

¿Y DESPUÉS?: Con el tanto de Godín, el Atlético arañó el empate que le valdría con un título liguero que no ganaba desde el 'Doblete' en 1996, y una semana después rozó la conquista de su primera Copa de Europa. El Atlético no ha podido emular aquella gesta en estos seis siguientes años, aunque ha conseguido varios subcampeonatos, y el defensa uruguayo ya no está en un club dejó al al terminar la pasada temporada para poner rumbo a Milán para unirse a las filas del Inter, tras defender la camiseta rojiblanca durante nueve años, conquistar un total de ocho títulos y como el extranjero con más partidos oficiales en el club con 389.