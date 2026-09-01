Gorka Álvarez, nombrado nuevo entrenador de la Real Sociedad Femenina

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Gorka Álvarez será el nuevo entrenador de la Real Sociedad Femenina hasta el final de esta temporada 2026-2027 y para ocupar el hueco dejado por la repentina marcha la semana pasada de Arturo Ruiz al Brighton inglés.

"El técnico lasartearra, con una amplia trayectoria ligada al fútbol femenino, regresa a Zubieta para ponerse al frente del equipo", confirmó este martes el conjunto donostiarra que recordó que nuevo técnico "conoce a la perfección la estructura 'txuri urdin'".

Y es que Álvarez llegó al primer equipo en la temporada 2017-2018 como segundo entrenador y, durante aquella misma campaña, asumió de manera interina su dirección durante tres jornadas, y posteriormente continuó su recorrido en Zubieta pasando por el área de Tecnificación y los banquillos del tercer y segundo equipo.

Además, dirigió al filial durante tres temporadas, logrando el ascenso a Segunda Federación en la primera de ellas y cerrando su última campaña con una cuarta posición. El pasado curso amplió su experiencia en la Liga F Moeve como segundo entrenador de la SD Eibar.

"La incorporación de Gorka Álvarez permite dar continuidad al trabajo y al modelo del club con un técnico que conoce en profundidad la estructura, la identidad y la manera de entender el fútbol de la Real. Su conocimiento de Zubieta, de los procesos formativos y de muchas de las futbolistas que han recorrido durante los últimos años el camino desde la cantera hasta el primer equipo facilitará una rápida adaptación y permitirá afrontar esta nueva etapa desde el conocimiento y la continuidad", remarcó el equipo guipuzcoano.