El Granada defiende el liderato en el Sadar en una Liga 1/2/3 sin el Reus

Publicado 31/01/2019 16:32:06 CET

El club catalán recurrió ante el TAD su expulsión por 3 años por impagos a sus jugadores

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Granada defenderá el liderato en LaLiga 1/2/3 en el inexpugnable Sadar contra Osasuna y el Málaga afrontará el derbi contra el Almería en La Rosaleda, en una vigésimo cuarta jornada sin un Reus que ha sido expulsado de la competición profesional por 3 años por los continuos retrasos en los pagos a sus jugadores.

Difícil salida del Granada a Pamplona, donde Osasuna ha labrado gran parte de su notable curso, pues ha ganado 9 partidos y empatado tan sólo dos en los 11 encuentros que ha jugado en su estadio. En el conjunto rojillo, que igualaría a 44 puntos con los nazaríes en caso de triunfo, podría debutar el extremo Rober Ibáñez, que ha llegado cedido por el Getafe hasta junio.

Por otra parte, el Reus ha visto suspendido su encuentro, esta vez contra el Elche, por tercera jornada consecutiva, después del fallo del juez de Disciplina Social de LaLiga de expulsarle de la competición profesional por tres años. Los nuevos propietarios del Reus confían en que prospere el recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el que piden la suspensión cautelar de esa expulsión.

"El Reus ha sido expulsado y no va a jugar más partidos a no ser que se suspenda cautelarmente. Y luego está el tema de los jugadores, que se han querido ir y que para mí estaban secuestrados. Se les ha faltado a la dignidad y no sé cómo AFE lo ha podido permitir", sentenció el presidente de LaLiga, Javier Tebas, este miércoles en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

La jornada arranca este viernes con el Málaga-Almería, en el que los locales podrían volver a situarse como líderes provisionales de LaLiga 1/2/3 si ganan el pulso en el derbi andaluz, y se cierra el lunes con el Las Palmas-Zaragoza. Además, en el Extremadura, que ha logrado la cesión del delantero del Albacete Alfredo Ortuño, debutará oficialmente José Antonio Reyes ante el Sporting.

--JORNADA 24.

- Viernes 1.

Málaga-Almería 21:00.

- Sábado 2.

Numancia-Lugo 16:00.

Rayo Majadahonda-Nástic 18:00.

Córdoba-Albacete 18:00.

Deportivo-Tenerife 20:30.

- Domingo 3.

Reus-Elche Suspendido.

Mallorca-Alcorcón 12:00.

Oviedo-Cádiz 16:00.

Osasuna-Granada 18:00.

Extremadura-Sporting 20:00.

- Lunes 4.

Las Palmas-Zaragoza 21:00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PTS PJ G E P GF GC.

1 Granada CF 44 23 12 8 3 30 15.

2 Málaga CF 43 23 13 4 6 26 17.

3 RC Deportivo de La Coruña 42 23 11 9 3 35 18.

4 Club Atlético Osasuna 41 23 12 5 6 30 24.

5 Albacete Balompié 39 22 10 9 3 30 20.

6 Alcorcón 38 23 11 5 7 24 18.

7 Cádiz CF 35 23 9 8 6 29 18.

8 RCD Mallorca 34 23 9 7 7 27 22.

9 Real Oviedo 33 23 9 6 8 26 28.

10 UD Almería 30 23 7 9 7 25 22.

11 Real Sporting de Gijón 30 23 7 9 7 23 20.

12 UD Las Palmas 29 22 6 11 5 28 26.

13 CD Numancia de Soria 27 23 6 9 8 27 30.

14 CD Lugo 26 23 6 8 9 23 25.

15 Real Zaragoza 26 23 6 8 9 26 30.

16 CD Tenerife 26 23 5 11 7 20 25.

17 Elche CF 25 23 5 10 8 22 29.

18 CF Rayo Majadahonda 23 23 6 5 12 20 31.

19 Extremadura UD 22 23 5 7 11 28 32.

20 CF Reus Deportiu 21 21 5 6 10 16 27.

21 Córdoba CF 18 23 3 9 11 27 42.

22 Gimnàstic de Tarragona 17 23 4 5 14 13 36.