Granada vive por primera vez la emoción y los valores de LALIGA GENUINE Moeve - LALIGA

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada acogió este domingo por primera vez este fin de semana una nueva fase de LALIGA GENUINE Moeve, la competición impulsada por LaLiga a través de su Fundación y dirigida a personas con discapacidad intelectual.

Un total de 26 equipos se citaron en la Ciudad Deportiva del Granada CF, que durante el sábado y el domingo se transformó en un espacio de convivencia, emoción y fútbol inclusivo. Más de 500 jugadores y jugadoras, distribuidos en los grupos de Deportividad, Respeto y Compañerismo, junto a familiares y aficionados, vivieron un fin de semana en el que el resultado pasó a un segundo plano.

La jornada arrancó el sábado por la mañana con la bienvenida institucional en la Ciudad Deportiva del Granada CF, en un acto en el que asistieron los capitanes y entrenadores de esta sede y que sirvió como punto de arranque de la fase. "Traer la mejor competición del mundo a una ciudad en la que se vive el fútbol y el deporte de una manera accesible e igualitaria para todos", dijo Alfredo García Amado, director general del club anfitrión.

"Este acto de es un claro ejemplo de que, si trabajamos todos juntos, en equipo, como nos demuestran las estrellas de LALIGA GENUINE Moeve en cada uno de sus partidos, estamos dando pasos hacia la inclusión, de una forma comprometida, continua e imparable", afirmó Clemente Villaverde, presidente de la FUNDACIÓN LALIGA.

Durante la tarde del sábado y la mañana del domingo se disputaron un total de 26 partidos. Los encuentros permitieron a los equipos seguir sumando tanto en la clasificación deportiva como en la de Fair Play, una de las señas de identidad de LALIGA GENUINE Moeve y de su forma de entender la competición.

La sede de Granada se cerró con la tradicional entrega de medallas, uno de los momentos más especiales del fin de semana, en el que todos los jugadores y jugadoras recibieron el reconocimiento a su implicación y compromiso. La próxima cita tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo en Burgos.