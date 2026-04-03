Griezmann avisa al Barça: "Tenemos que meterle mucho ritmo al partido"

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, elegido 'Jugador Cinco Estrellas de marzo' - MAHOU

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann confesó que una de las claves contra el FC Barcelona este sábado es "meterle mucho ritmo al partido", y confió en seguir dando el rendimiento de los últimos encuentros de cara al momento decisivo de la temporada.

"Muy contento del rendimiento del equipo y del mío personalmente, estamos en momentos importantes", afirmó este viernes después de ser elegido 'Jugador Cinco Estrellas de Mahou' del mes de marzo.

El francés apuntó a las claves del duelo contra el FC Barcelona este sábado en el Metropolitano, aperitivo en LaLiga EA Sports antes del cruce de cuartos de final de la Champions. "Ser nosotros mismos, ser un equipo duro defensivamente, estar juntos, meterle mucho ritmo al partido. Jugar delante de nuestra afición siempre es un plus", apuntó.

"Me siento importante para el míster, estoy jugando mucho más que al principio, puedo llegar a mi mejor nivel y seguir trabajando, ayudar al equipo al máximo. Tengo mucha confianza en el equipo, en el míster. Darlo todo en cada partido, son pocos meses y habrá que dejarse todo en el campo", terminó.