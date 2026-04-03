Guardiola: "Conozco las intenciones de Rodri y del club"

Archivo - Rodri y Pep Guardiola en un partido del Manchester City - Europa Press/Contacto/Andrew Yates - Archivo

LONDRES, 3 Abr. (dpa/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que no está preocupado por el futuro de Rodri en el conjunto 'citizen', afirmando que conoce "la intención" del futbolista, que recientemente ha insinuado que estaría dispuesto a fichar por el Real Madrid.

El centrocampista del City Rodri, cuyo contrato expira al final de la próxima temporada, dijo la semana pasada que "no se puede rechazar a los mejores clubes del mundo" cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fichar por club blanco. El internacional español añadió que sí quería volver a jugar en su país y que no había conversaciones en curso sobre un nuevo contrato con el City.

"No tengo ninguna opinión al respecto porque conozco la intención del club, y creo que conozco la intención de él, pero no lo sé", señaló Guardiola en rueda de prensa cuando se le preguntó sobre el futuro del centrocampista madrileño.

El propio contrato de Guardiola expira en 2027, pero han surgido especulaciones recurrentes de que podría marcharse este verano tras 10 años al frente del equipo. Han surgido más rumores desde que el City venció al Arsenal en la final de la Carabao Cup hace quince días, pero el viernes no quiso hablar del tema. "Ya he hablado muchas veces de eso", afirmó en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la FA Cup de este sábado contra el Liverpool.

En otro orden de cosas, el técnico catalán afirmó que no le preocupaba "en absoluto" el estado de forma de Phil Foden. El centrocampista inglés ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego en 2026 y no ha disputado los 90 minutos completos en ninguna competición con el City desde el 4 de enero.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha insinuado que su puesto en el Mundial podría estar en peligro, pero Guardiola cree que puede volver a dar lo mejor de sí mismo. "Tiene 25 años, ha ganado seis Premier Leagues, ha ganado muchas cosas, y su contribución ha sido increíble; lo que ha pasado es un proceso normal en una carrera larga. Es una situación normal y, en algún momento, dará el salto y volverá a ser quien es", indicó.

El City aspira a alcanzar las semifinales de la FA Cup por octavo año consecutivo, lo que ampliaría su récord. También ha disputado las tres últimas finales. "En la FA Cup o en la Carabao Cup siempre puedes tener una mala tarde, pero eso no ocurrió. Siempre estuvimos ahí y eso es lo que más orgulloso me hizo sentir. Puedes ganar un título, hacer una buena temporada, pero cuando te das cuenta de que mañana luchamos por alcanzar ocho semifinales consecutivas en la FA Cup, es porque algo es realmente bueno", finalizó.