Guardiola: "Lo siento por Lopetegui, es mi amigo y una persona excepcional"

Publicado 30/10/2018 18:48:52 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, lamentó la destitución de Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid porque es su "amigo" y porque se trata de una "persona excepcional", además de asegurar que "nadie escapa" a la presión de dirigir a grandes clubes.

"Lo siento por Lopetegui porque es mi amigo y es una persona excepcional. Jugamos juntos en el FC Barcelona y teníamos una buena relación. Le llamaré estos días, pero es lo que hay. Nadie escapa de ello. Esto es fútbol", dijo Guardiola en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador de Santpedor aseguró que "cuando no ganas, no sigues". "Y en los grandes clubes, más. En el Barcelona o en el Real Madrid, en grandes clubes, tienes que ganar. Si no no hay opción de seguir", sentenció al respecto.