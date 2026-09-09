Guruzeta sufre una lesión en el isquiotibial

El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta sufre una lesión muscular moderada en el isquiotibial de su pierna derecha y será baja para el duelo que mide a los rojiblancos frente al Elche el próximo sábado (18.30 horas) en San Mamés, según confirmaron este miércoles los servicios médicos del club de Ibaigane.

"Tras las pruebas realizadas al jugador Gorka Guruzeta se ha confirmado que sufre una lesión muscular moderada en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Queda pendiente de evolución", apunta la nota emitida por los servicios médicos del Athletic Club.

Así, Gorka Guruzeta, que se entrenó este miércoles al margen del resto de sus compañeros en las instalaciones de Lezama, será baja para el encuentro liguero ante el Elche en San Mamés, así como duda para los dos siguientes jornadas ligueras --Levante en el Ciutat de Valencia y Deportivo Alavés en casa--.