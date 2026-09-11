Hamza Abdelkarim extiende su contrato con el FC Barcelona hasta 2030

El delantero egipcio Hamza Abdelkarim disputando con el FC Barcelona el trofeo Joan Gamper. - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim ha visto premiado su buen rendimiento en los últimos meses con la extensión de su contrato con el FC Barcelona por cuatro temporadas más, hasta el 30 de junio de 2030, según comunicó este viernes la entidad blaugrana.

Y es que, Abdelkarim, de 18 años, llegó a la Ciudad Condal en febrero de este año para reforzar en calidad de cedido la ofensiva del Juvenil A y tras sus buenas actuaciones, el club catalán ejerció la compra del internacional en julio.

Así, el joven delantero viajó con el primer equipo para realizar la pretemporada, en la que se convirtió en el máximo goleador de la plantilla, lo que le llevó a debutar en partido oficial en el duelo ante el Rayo Vallecano de la tercera jornada en LaLiga EA Sports, donde completó los últimos cuatro minutos.

La firma de este nuevo contrato se producirá el próximo martes 15 de septiembre a las 17.00 horas, en un acto que se celebrará en el despacho del presidente del FC Barcelona Joan Laporta y donde, posteriormente, el futbolista, de 18 años, atenderá a los medios de comunicación en la Sala Comercial del Club.