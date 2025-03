Hansi Flick y el calendario: "No estoy contento viendo cómo lo hacen otras ligas"

El técnico confirma que Raphinha, Araujo y Cubarsí no podrán jugar contra Osasuna

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este miércoles en la rueda de prensa previa al partido frente a CA Osasuna (21.00) que no está "contento" con el calendario y el poco descanso que tendrá el equipo blaugrana entre partidos, además de las bajas de internacionales como Raphinha y Araujo por estar de vuelta del viaje, y más viendo como gestionan esta situación otras ligas.

"Cuando jugamos fuera, siempre es a las nueve y llegamos tarde, por la noche, y eso no es óptimo. No estoy contento con esta situación. Y además, cuando ves a como lo hacen otras ligas, con sus equipos, con sus clubes, cuando juegan en la 'Champions', es totalmente diferente la situación", manifestó.

Además, el técnico alemán no quiso desvelar literalmente cómo fue su reacción cuando conoció que el partido frente al CA Osasuna, aplazado en su día por el fallecimiento del doctor del primer equipo blaugrana, se iba a disputar este jueves. "No quiero hablar de mi reacción porque no fue buena. Tenemos que aceptarlo, es así, lo han decidido y ya está. Y evidentemente, me parece que es algo que no podemos cambiar", expresó.

"Quizá es necesario que la UEFA o la FIFA, después de una pausa con los equipos nacionales, digan que es necesario que los jugadores puedan descansar dos o tres días. Es lo único que puedo decir, y lo único que podríamos cambiar, hacer que reflexionen. Pero al final las cosas son así, jugamos, tenemos que jugar, la Liga lo ha aceptado, dice que tenemos que jugar y nosotros, amén, lo hacemos", expresó.

Dada esta situación el técnico alemán confirmó las bajas de Raphinha y Araujo para el partido de este jueves. "Están descartados, no van a jugar ni estarán en el equipo, están fuera, y es así, porque el vuelo es largo y no es la situación más óptima. Tienen que recuperarse y entrenar", explicó.

"Pau (Cubarsí) estará en el banquillo. Mañana todo lo que puedo decir es que Eric e Iñigo jugarán. A Pau lo necesitamos y también me parece que es mejor que tenga uno, dos, tres días más adicionales, porque necesita esos días. La lesión no es tan grande como pensamos en un primer lugar, pero es bueno que tenga tres días más de recuperación", aseguró Flick sobre Cubarsí, que estará en la lista de convocados, pero no será titular tras llegar tocado de la concentración con España.

El entrenador 'culer' ha manifestado que los cambios de planificación al tener un partido justo después del parón de selecciones son una "cuestión de velocidad" y que han tenido que dejar a los jugadores internacionales sin días de descanso para que pudieran estar en el encuentro de este jueves frente al CA Osasuna.

"Es solamente una cuestión de velocidad. Después de los partidos con sus equipos nacionales, hemos decidido que los jugadores tengan dos días de descanso y eso podría ser una buena situación para ellos, pero lo hemos tenido que cambiar totalmente y también para los jugadores de España, de Francia y de Holanda. Tienen que estar ahí. Se han recuperado bien y han entrenado", aseguró.

Finalmente, el técnico alemán confirmó que el delantero polaco Robert Lewandowski está en una situación "óptima" y que podrá jugar frente al CA Osasuna. "Mañana decidiremos si sale de inicio o no, pero puedo decir que está en forma. Se siente bien. La situación es óptima también para él", finalizó.