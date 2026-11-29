Hansi Flick, FC Barcelona - Maciej Rogowski / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confesó que este tramo de temporada con "muchos partidos seguidos" puse ser "un momento importante", aunque dejó claro que van rival a rival, después de superar (1-5) este domingo al Deportivo de A Coruña.
"No tiene influencia. El Barça tiene que ganar. No estábamos contentos. Las dos derrotas que tuvimos ante Real Madrid y PSG no fue nuestra mejor versión. Hoy fue fantástico. Vi el resultado después de terminar. Lo más importante es ganar", dijo después del encuentro en Riazor, preguntado por la derrota del Madrid.
"Ahora cuando tienes muchos partidos seguidos, es importante que juegues con la actitud correcta y mentalidad. Hoy fuimos directos, después sufrimos un poco, la atmósfera del estadio fue muy buena, jugaron muy bien, pero después del segundo gol controlamos el partido", añadió un Flick que confirmó la mala noticia en Coruña.
"Es en el gemelo, es diferente, pero parece lesión. Está decepcionado, estaba en un buen momento, había vuelto, y vimos que es un jugador fantástico", apuntó para explicar un nuevo contratiempo físico de Frenkie de Jong.
Por otro lado, el técnico alemán, que confesó haber hablado con sus jugadores sobre las elecciones en España y que "habían votado", elogió a un Raphinha autor de un triplete. "Le digo que siempre está presionando, por qué, pero es su estilo, su mentalidad. Tiene este hambre para marcar tres goles, siempre está en la zona donde es muy peligroso", afirmó.
Además, Flick fue preguntado por el próximo duelo contra el Atlético de Madrid. "Es diferente. Empezaremos 0-0, sabemos que Atlético es un gran equipo. Cholo ha hecho un gran trabajo. Cuando entrenas muchos años y tienes esta emoción por mejorar, aprecio mucho lo que hace y es un entrenador fantástico. No es fácil con él pero es fútbol. Siempre contento de enfrentarles porque es difícil", confesó.
"Cuando tienes esta cantidad de partidos, cada tres días, puede ser un momento importante en la temporada. Estamos centrados en el próximo partido. Estamos a cinco puntos, es importante, pero hoy solo fue el partido 14. La temporada es muy larga. Muchos puntos por ganar", terminó.