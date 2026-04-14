Hansi Flick: "Cuando ves ambos partidos, creo que merecíamos estar en semifinales"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha opinado que su equipo merecía "estar en semifinales" de la Liga de Campeones 2025-26 viendo el rendimiento en "ambos partidos" de cuartos de final ante el Atlético de Madrid, cruce resuelto a favor de los colchoneros con su triunfo por 0-2 en la ida fuera de casa y su derrota por 1-2 en la vuelta en su estadio.

"Es lo que hay. Creo que jugamos una gran primera mitad. Teníamos que ganar más goles, por supuesto. Era realmente posible y al final recibimos el gol de ellos. No lo esperábamos en ese momento. Pero esto es fútbol al final. Cuando ves ambos partidos, creo que merecíamos estar en semifinales. Eso es lo que tenemos que aceptar. Pero al final, la mentalidad y la actitud se muestran en el campo. Estoy muy orgulloso de eso", dijo Flick en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

"El siguiente paso es ganar la Liga. Estamos en camino, pero aún no lo hemos hecho. Tenemos más partidos y tenemos que mostrar justo lo de hoy: la actitud, la mentalidad, jugar juntos como un equipo. Esto es lo que quiero ver del equipo. Por supuesto que estamos decepcionados. Vosotros estáis decepcionados, los fans están decepcionados, mi 'staff' está decepcionado.... Es normal porque para todos es un gran sueño ganar la Champions League y nosotros también estamos en ese camino", añadió.

Luego el técnico blaugrana abogó por "aprender sobre estas cosas qué tenemos que hacer". "Pero también tenemos un equipo joven y creo que pueden mejorar y lo harán la próxima temporada", deseó el alemán, que eludió hacer una valoración arbitral. "No voy a hablar sobre eso porque ya no se puede cambiar. Así que solo eso, tengo que aceptarlo y no quiero hablar. Es bueno para vosotros cuando hablo sobre ello, pero al final yo no quiero", le espetó al periodista que había preguntado.

Además, indicó que analizará "todo" lo ocurrido en esta eliminatoria. "Los jugadores son los que dan el siguiente paso y eso es lo que tienen que hacer. Lo he dicho antes, tenemos a un equipo joven y ellos van a mejorar. Pero hoy creo que también es bueno hablar sobre lo que se está haciendo. Creo que todos pueden estar orgullosos y que los seguidores también están orgullosos de los jugadores", subrayó el técnico culé.

"Es fantástico, por supuesto, que estamos aquí. Y como he dicho siempre, todos los días tenemos que aprender algo más. Tenemos que ser mejores y eso es lo que queremos hacer, trabajamos con los jugadores en eso y vamos a por lo siguiente. Sé que todos están muy decepcionados y yo también estoy decepcionado. Pero es el fútbol, es la vida, y tenemos que volver", insistió Flick pensando en la próxima campaña europea.

Por último, ya puso su foco en LaLiga EA Sports. "A mí no me importa cuándo la ganemos, quiero ganarla y no importa qué día. Ahora podemos concentrarnos en la Liga. Es difícil porque creo que todos creen que podemos hacerlo ya, pero es totalmente diferente. Estamos decepcionados y, como vuelvo a decir, tenemos que aceptarlo", concluyó este martes.