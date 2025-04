Hansi Flick: "Me encanta el estilo de juego del Atlético"

"Lo logrado hasta ahora no es suerte, es merecido"

"Tengo hambre de ganar títulos y lo vamos a dar todo para poder ganar"

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha señalado este martes en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano y con 4-4 de la ida en Barcelona, que le "encanta" el estilo de juego de los rojiblancos y su entrega, si bien ha asegurado que lo logrado por el Barça hasta ahora es "merecido" y que tiene hambre de títulos, por lo que quiere jugar la final copera.

"La intensidad del Atlético siempre es alta, siempre son agresivos. Me encanta cómo juegan, con velocidad y ritmo. Me encanta su estilo de juego", reconoció el técnico blaugrana en rueda de prensa previa al choque en el que está en juego, y en el aire, el billete a la final de Sevilla.

Para Flick, eso sí, este duelo será "distinto" al 4-4 de la ida, que empezó 0-2 para luego ponerse 4-2 arriba el Barça y terminar en tablas. "Va a ser una muy buena oportunidad para todos, tengo la sensación de que es una final antes de la final. Pero quiero llegar a esa final", aeguró.

"Lo mismo pasa con los jugadores, mi equipo juega bien y nos sentimos orgullosos, trabajamos bien en cada entrenamiento y lo logrado hasta ahora es fantástico, no ha sido por suerte. Nos lo merecemos, lo merecen los jugadores. Hemos ganado la Supercopa pero queda en el pasado, y queremos llegar a la final de Copa", aseveró.

Una final que "no será fácil" de alcanzar. "El Atlético tiene un entrenador fantástico, el equipo es experimentado, están convencidos de que estilo de juego y se pude ver hasta el final. Hasta el último segundo están ahí, saben cómo jugar y será realmente difícil para nosotros", argumentó.

"No sabemos lo que va a ocurrir. Nos vamos a centrar en el partido, en los 90 minutos, pero si son necesarios 120 o los penaltis tendremos que estar listos para ello. Hay que centrarse en el duelo desde el minuto 0, porque si cometes errores el Atlético sabe aprovecharlos. No pienso en si habrá prórroga o no, lo veremos mañana", añadió.

Sí reconoce que para el Atlético, quizás más que para el Barça, esta Copa del Rey es el título más asequible. "Es el título que les queda más cerca, una victoria y están en la final. Como nosotros. En LaLiga hay muchos partidos por jugar. Tienen un entrenador experimentado, sabe darle la vuelta a los partidos y aún queda mucho hasta el final de temporada", matizó.

Y preguntado por el fútbol de su equipo respecto al del Real Madrid, después de que Carlo Ancelotti reconociera que no le molesta que se diga que el Barça juega mejor que el Real Madrid, no quiso entrar en detalles. "Se puede ver que jugamos bien, un buen fútbol. Lo reconocen los aficionados, contentos por cómo está jugando el equipo. No creo que se tenga que comparar con el Real Madrid, que es un equipo fantástico, igual que el Atlético de Madrid. Su entrenador (Ancelotti) lo sabe todo del fútbol, es uno de los mejores", apuntó.

A nivel personal se siente "agradecido" por lo que le dan sus jugadores, pero ganar títulos sería el mejor fin a la temporada. "Si es posible, ganar títulos cuenta pero hasta ahora todo el mundo está contento con el estilo y el juego, con la mejora de los aguadores. Creo firmemente en lo que podemos hacer y lograr, y es lo más importante. Estoy contento con el equipo, con el trabajo, con el entorno", explicó.

Por otro lado, preguntado por qué pasará en la portería blaugrana si se recupera a tiempo Marc-André ter Stegen, aseguró que lo importante es la recuperación plena del alemán. "Ter Stegen ha estado en el terreno de juego, bien, pero hay que ir paso a paso. Cuando vaya a mejor, ya veremos qué ocurre. Ahora no es momento de tomar una decisión o de decir nada. Las buenas noticias son que Marc está en un buen momento, que todo va avanzando bien y estamos contentos de que esté ya en esta fase. Ya veremos qué ocurre", señaló, sin hablar sobre si el polaco Wojciech Szczesny seguiría siendo titular o no.