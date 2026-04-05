Hansi Flick: "No hemos hecho fiesta, todavía no está hecho"

Hansi Flick, FC Barcelona - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, celebró una victoria "importante" ante el exigente Atlético de Madrid y en el Metropolitano para aprovechar además la derrota poco antes del Real Madrid y meter siete puntos en la lucha por LaLiga EA Sports, aunque negó ninguna "fiesta", pensando ya en la Champions.

"Jugamos contra un equipo con uno menos y se defendieron bien. Intentamos todo para marcar el segundo gol. Lo importante son los tres puntos. No es fácil jugar aquí. Tienes que hacer tu trabajo, hoy hicimos nuestro trabajo. Hay cosas que podemos hacer mejor. Tuvimos problemas con Araújo, con Bernal. Tenemos hambre de ganar y cada partido es diferente y no es fácil", afirmó en rueda de prensa.

Por otro lado, el técnico alemán fue preguntado por un enfado de Lamine Yamal al final del partido. "No lo sé exactamente, son muchas emociones. Intentó todo para marcar el segundo gol. No todo fue perfecto pero lo intentó. Siempre se ofreció. Tenemos dos días para preparar el próximo partido, es muy importante la Champions y estará de mejor humor", comentó.

Además, Flick apuntó que la rectificación en la roja a Gerard Martín fue correcta por parte del árbitro, ya que "quiere despejar el balón", y fue preguntado por el futuro de los goleadores este sábado Robert Lewandowski y Marcus Rashford. "Es mirar muy lejos. Sabemos esta situación. Estoy contento con Robert. Tenemos ocho partidos por delante y no hay nada hecho. Tenemos que estar siempre listos para luchar y listos para hacer nuestro trabajo", dijo.

"Tenemos que centrarnos en la temporada y lo demás lo veremos. Estoy contento con Marcus y hoy mostró su calidad", añadió. "No me importan los otros equipos. Todos sabíamos que no era fácil después del parón por selecciones, para nosotros, el Atlético, el Real Madrid. Todo el mundo sabe que es una victoria importante, pero también saben que todavía no está hecho y que tenemos un gran partido el miércoles. No hemos hecho fiesta", añadió.

Flick insistió en la importancia del nuevo duelo contra los de Diego Pablo Simeone, el miércoles en el Camp Nou. "Todos los jugadores dan algo más en la Champions, tenemos tres días más para preparar, descansar. Estos son los partidos por los que elegimos este trabajo", terminó.