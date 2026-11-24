El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa de Liga de Campeones - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado este martes el nivel futbolístico del Sabah, rival de los azulgranas este miércoles en la Liga de Campeones, del que ha asegurado que cuenta con una idea de juego atractiva y valiente para sacar el balón jugado, al tiempo que ha confirmado que, sin un Lamine Yamal que se quedó en casa por precaución, Pau Cubarsí ya está disponible para entrar en la convocatoria.

"Ya lo hemos hablado con los analistas. Vemos que el Sabah podría jugar en LaLiga, porque tiene una filosofía muy buena. Mañana para nosotros es importante salir con la actitud correcta y con la intensidad adecuada", ha manifestado el preparador alemán en la rueda de prensa previa al encuentro europeo, donde ha añadido que el rival "es un equipo al que le gusta jugar" y que sus futbolistas "son valientes saliendo desde atrás".

Sobre la gestión de la plantilla y los nombres propios, Flick ha explicado la ausencia de Lamine Yamal y la situación física del central Pau Cubarsí tras sus últimas molestias. "Hemos jugado sin él en otras ocasiones. Ayer por la mañana decidimos que se quedara en casa. Esperamos que se recupere bien y esté con nosotros cuanto antes. Cubarsí ya está disponible. No es nada grave lo que tuvo ni peligroso, pero igual podríamos darle más margen para recuperarse. Pero podría jugar mañana también. Ya veremos qué decisión tomamos", ha detallado.

Asimismo, ha valorado la polivalencia y el compromiso de Frenkie de Jong, que ha llegado a actuar en el eje de la zaga en los últimos compromisos. "Lo que me gusta más de él es que se ofreció a jugar donde hiciera falta, en cualquier posición. Lo que más me gustó es su predisposición para ayudar al equipo donde haga falta. Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo y lo necesitamos también ahí. Ya veremos dónde juega mañana, pero estoy contento sobre su gran nivel", ha apuntado.

Respecto a la mentalidad del vestuario ante un debutante en la máxima competición continental, el entrenador culé ha descartado cualquier exceso de relajación y ha abierto la puerta a realizar rotaciones debido a la carga del calendario. "No creo que a los jugadores les haga falta motivarse. Es la Champions y les encanta. El Sabah debuta en la competición y estará muy motivado. Nosotros queremos la misma mentalidad en nuestros jugadores mañana. No lo he decidido aún. Podría ser que tengamos algunos cambios, tenemos muchos partidos hasta final de año. Es importante que todos los jugadores tengan minutos", ha indicado.

Por último, Flick se ha referido a la tensión vivida con el estamento arbitral en los últimos encuentros y ha pedido un trato equitativo en la comunicación sobre el césped. "Ha habido muchas emociones en el banquillo, fuera y en el campo recientemente. Para nosotros había decisiones que se tendrían que haber tomado diferente y lo dijimos, sobre todo al cuarto árbitro", ha añadido.

"No tuvo una buena actuación y espero que la federación arbitral lo vea. Nosotros tratamos de entenderlo, por lo que esperamos que ellos también nos entiendan, sobre todo para comunicarnos al mismo nivel. No es agradable que nos hablen con cierta superioridad", ha concluido.