Hansi Flick: "Szczesny jugará la Champions y contra el Madrid"

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró contento por los tres puntos y por haber podido dar descanso a algunos futbolistas en la victoria (1-2) sobre el Real Valladolid este sábado, al tiempo que confesó que Wojciech Szczesny será su portero en la decisiva próxima semana contra Inter de Milán y Real Madrid.

"Cuando vas por debajo en el marcador no es fácil, se defendieron bien. En la segunda parte tuvimos más ocasiones, lo hablamos en el vestuario y fue un poco mejor", dijo en rueda de prensa Flick, quien destacó también que en ese segundo acto Ter Stegen, de regreso tras una larga lesión, "mostró lo bueno que es".

Sin embargo, a continuación, el técnico alemán apuntó que Szczesny volverá a la titularidad el martes en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones y en el Clásico contra el Madrid el domingo con el título de Liga en la mano el equipo culé. "Tenemos que ver, pero nuestro plan es que Szczesny jugará la Champions y también jugará contra el Real Madrid", afirmó.

Además, el técnico azulgrana no reprochó nada a sus jugadores. "El gol fue por mala suerte. Estábamos por debajo, pero lo de Pedri y De Jong lo teníamos claro, 45 minutos para cada uno. Estamos contentos con los tres puntos y le dimos descanso a algún jugador", apuntó.

"No, no estoy decepcionado. Cuando haces nueve cambios no es fácil para los jugadores. Creo en la gran confianza de mis jugadores y dieron todo. No era fácil, fue un poco peligroso pero Araújo, Christensen, Ter Stegen hicieron un buen partido", añadió, lamentando la lesión del debutante Dani Rodríguez y confiando en que Gavi no tendrá ningún percance físico.